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小學教師校內墮斃研死因 殁前傳家人信息：唔想再見校長醜陋面孔

【明報專訊】東華三院李東海小學教師林麗棠去年3月在校內墮樓身亡，終年48歲，死因庭昨展開首日研訊。死者胞妹林麗珠憶述，胞姊數年前因一次家長報警事件患上抑鬱症，與時任校長羅婉儀關係差，事發前一周因安排活動不佳被校長訓示，遭校長要求自動辭職，墮樓前曾發信息道「唔想再見到校長醜陋嘅面孔」。林麗棠的同事則稱，聽她說過被校長要求寫悔過書。

死者林麗棠去年3月6日在學校墮下，救護員到場證實她頭骨爆裂，已無脈搏，當場死亡。本案由死因裁判官周慧珠審理，不設陪審團。死者家屬、東華三院及教協均有律師代表出庭，時任校長羅婉儀則無法律代表。

曾遭家長投訴需看精神科 與校長關係差

死者胞妹林麗珠供稱，胞姊是家中長女，在李東海小學任職逾20年。她憶述，胞姊多年前曾在課堂上斥責一名態度囂張的體育代表隊高年級男生，但男生反駁「你唔鍾意咪剪爛件體育衫囉」，並遞剪刀予胞姊，胞姊遂剪了體育衫一下。男生家長其後報警，最終和解，此後胞姊開始接受精神科治療，須定期覆診。

林麗珠說，羅婉儀2014年任校長後，胞姊與羅的關係「從來都唔係咁好」，羅上任時曾在教職員會議稱「喺舊校學識令唔鍾意嘅老師自動辭職」，令胞姊感害怕。

校長指無上報活動 着辭職交報告

病假回校辦公 校長召見「困3個鐘」

去年2月底，胞姊負責籌備到澳門的學生交流團，但校長稱她無上報活動，私自帶學生出境，叫她「最好自動辭職」否則解僱。林麗珠形容胞姊講述事件時「好驚」、「喊得好犀利」。事發前一周，校長要求她交報告檢視事件，以顯示她對事件的承擔，胞姊在病假期間撰寫報告，惟校長不同意內容，多次要求修改。

去年3月5日，胞姊在病假期間回校處理公務，被校長召見，「困咗3個鐘」，之後「喊得好犀利」，前往東華三院總部報告，獲一名周姓主任接見，該主任僅稱會跟進。林麗珠說胞姊事後不願多談會面內容，只形容結果「都係咁㗎啦」，期望不大。

林麗珠說，翌日即事發當天胞姊乘頭班車回校，其間於家庭WhatsApp群組稱「唔想再見到校長醜陋嘅面孔」，她不停致電胞姊不果，又嘗試聯絡其同事，但不久後校務處來電指胞姊在高處墮下，她和弟弟立即趕到學校。她憶述當天情况時不斷抽泣。

校長：從沒稱將罰 不認同與同事疏離

羅婉儀其後向林麗珠提問，稱自己面見死者時都會有第三者在席，做法按照程序；又說從沒向死者聲稱會作紀律行動，並否認曾困死者在校長室3小時，「佢聲沙講唔到嘢，接見時間係好短，你唔信問番副校！」

就死者與羅婉儀的關係，中文科主任林美琴供稱「唔係幾好」，她曾聽死者親口說過校長要求寫悔過書，原因是不依程序做事。她又稱，羅與老師的關係較疏離，「大家都比較驚佢，驚被佢批評」。代表家屬的大律師問是否羅的說話無人敢反對，林同意。羅在盤問時反駁，她在節慶日子會出錢請同事「食嘢」，刻意營造和諧氣氛，絕不認同與同事關係疏離。聆訊今續。

（今日聆訊預告：兩名副校長及3名教師出庭作供）

【案件編號：CCDI 206/19】

相關字詞﹕羅婉儀 校長 死因研訊 林麗棠 教師墮樓 東華三院李東海小學

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