防疫意識大不同 買樓要適應英人步伐

兒子老師說「可除掉口罩」

一家人現時租住倫敦近郊一間大屋，正計劃置業，但Jimmy稱置業過程非一帆風順，原已物色一間大屋，業主也接受他們出價，但後來找了地產代理兩三個星期也沒回音，原來業主未物色到另一物業遷出，置業計劃因而停頓，「若在香港落樓找地產代理，他們為佣金會很快手辦事，但在這兒代理一星期總有兩三天休假，不會覆電郵。聽本地人說，不少租務部職員只有底薪，所以不會那麼着急辦事」。

長輩盼運動返教會 免故步自封

此外，英倫的生活瑣事也會考起全家人，其中一樣是垃圾分類，「以前在香港包起來丟到後樓梯垃圾房，在這裏原來丟垃圾也有學問，垃圾桶都4、5個，有不同分類，還要記着周二是回收哪類垃圾，另一個日子又收其他垃圾」。飲食習慣都要適應，Jimmy的妻子Kim與舅仔Tommy（均為化名）兩姊弟最掛念日本菜，外母Cat（化名）一向愛吃中餐，對當地食材及西餐等仍未太習慣，所以早前也到市中心的粵式酒樓飲茶吃點心「過吓癮」。

在英國生活，長輩都抱着樂觀態度重新適應，外父Ned（化名）希望熟習環境後可四處去做運動，外母Cat希望在當地返教會認識新朋友，「總不能夠故步自封，去到一個新環境，無論幾多歲也好，都需要融入」。Jimmy則說，來到英國很多事要親力親為，他現時在社交網站設專頁，不時發帖文分享闔家移民經歴，同時為打算移英的港人提供當地生活資訊。

（BNO。覓何路 系列）