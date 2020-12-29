港聞

港聞二

防疫意識大不同 買樓要適應英人步伐

【明報專訊】一家八口移英生活兩個多月，異口同聲說感受最深是「可以呼吸一口自由的空氣」，但就要努力適應兩地生活差異。英國新冠病毒疫情肆虐，他們抵埗不久便遇上全國封城，但Jimmy（化名）說，「Lockdown仍有不少人走在街頭，只是不能在餐廳吃飯。」當地學校的防疫措施也令夫婦倆意想不到，他說：「兒子上學第一天，老師跟我們說『小朋友可以戴口罩，但其實在學校也沒有必要戴』，所以我就讓兒子戴口罩，怎料第二天老師跟他（兒子）說你可以除掉口罩。我們沒理由教孩子不要聽老師說話，始終這兒的概念是這樣，我們作為外來者也很難作出改變。」

兒子老師說「可除掉口罩」

一家人現時租住倫敦近郊一間大屋，正計劃置業，但Jimmy稱置業過程非一帆風順，原已物色一間大屋，業主也接受他們出價，但後來找了地產代理兩三個星期也沒回音，原來業主未物色到另一物業遷出，置業計劃因而停頓，「若在香港落樓找地產代理，他們為佣金會很快手辦事，但在這兒代理一星期總有兩三天休假，不會覆電郵。聽本地人說，不少租務部職員只有底薪，所以不會那麼着急辦事」。

長輩盼運動返教會 免故步自封

此外，英倫的生活瑣事也會考起全家人，其中一樣是垃圾分類，「以前在香港包起來丟到後樓梯垃圾房，在這裏原來丟垃圾也有學問，垃圾桶都4、5個，有不同分類，還要記着周二是回收哪類垃圾，另一個日子又收其他垃圾」。飲食習慣都要適應，Jimmy的妻子Kim與舅仔Tommy（均為化名）兩姊弟最掛念日本菜，外母Cat（化名）一向愛吃中餐，對當地食材及西餐等仍未太習慣，所以早前也到市中心的粵式酒樓飲茶吃點心「過吓癮」。

在英國生活，長輩都抱着樂觀態度重新適應，外父Ned（化名）希望熟習環境後可四處去做運動，外母Cat希望在當地返教會認識新朋友，「總不能夠故步自封，去到一個新環境，無論幾多歲也好，都需要融入」。Jimmy則說，來到英國很多事要親力親為，他現時在社交網站設專頁，不時發帖文分享闔家移民經歴，同時為打算移英的港人提供當地生活資訊。

（BNO。覓何路 系列）

相關字詞﹕BNO覓何路

上 / 下一篇新聞

提游乃強因7‧21受查 林卓廷被捕 廉署控違《防賄例》 林：罪名是「鍥而不捨追究勾結」
提游乃強因7‧21受查 林卓廷被捕 廉署控違《防賄例》 林：罪名是「鍥而不捨追究勾結」
7．21襲擊零警員被控 廉署拒評調查進度
7．21襲擊零警員被控 廉署拒評調查進度
條例不涵公職失當 法律界質疑所用條文
條例不涵公職失當 法律界質疑所用條文
示威搜出燃彈 傑出消防認5罪候判
示威搜出燃彈 傑出消防認5罪候判
8．31暴動案6人脫罪 「急救員」罪成 官稱只攜小量繃帶及有人助逃 不信「急救」說法
8．31暴動案6人脫罪 「急救員」罪成 官稱只攜小量繃帶及有人助逃 不信「急救」說法
罪成一刻庭內陣陣抽泣 首被告與脫罪者擁抱道別
罪成一刻庭內陣陣抽泣 首被告與脫罪者擁抱道別
化驗師：梓樂上3樓到墮下距8秒 「幾無可能」遇襲掟落樓
化驗師：梓樂上3樓到墮下距8秒 「幾無可能」遇襲掟落樓
稱車場兩層視野似 3樓「中空」走近始察
稱車場兩層視野似 3樓「中空」走近始察
污水驗出病毒 無確診豐澤樓強檢 梁卓偉：或有隱形患者 不代表大廈有傳播
污水驗出病毒 無確診豐澤樓強檢 梁卓偉：或有隱形患者 不代表大廈有傳播
入伙40載早聞異味 戶主：喉管無爆無投訴便不換
入伙40載早聞異味 戶主：喉管無爆無投訴便不換
10時記招8時通知 知情者：政府前晚知要開
10時記招8時通知 知情者：政府前晚知要開
榮瑞樓增一初確或今強檢 消息：疫廈擬設採樣站代派樽
榮瑞樓增一初確或今強檢 消息：疫廈擬設採樣站代派樽
聯合2D病房水龍頭樣本驗出陽性 確診者停分流該院 減隔離病房壓力
聯合2D病房水龍頭樣本驗出陽性 確診者停分流該院 減隔離病房壓力
納米口罩斷繩穿孔 醫護憂風險 醫局：收好多投訴 已反映
納米口罩斷繩穿孔 醫護憂風險 醫局：收好多投訴 已反映
羅馬式柱群深水埗出土 藏主教山百年 水務署拆配水庫露出 專家斥未主動停工評估
羅馬式柱群深水埗出土 藏主教山百年 水務署拆配水庫露出 專家斥未主動停工評估
水庫現裂縫 有安全隱憂
水庫現裂縫 有安全隱憂
街坊區議員政黨 齊叫停拆
街坊區議員政黨 齊叫停拆
團結基金《香港志》出首冊 稱「述而不論」無意洗腦
團結基金《香港志》出首冊 稱「述而不論」無意洗腦
睹七二一事件 感香港不復從前 長輩「總指揮」 三代八口齊心由零開始
睹七二一事件 感香港不復從前 長輩「總指揮」 三代八口齊心由零開始
50後經歷一年改心意 「兒媳出街我也害怕」
50後經歷一年改心意 「兒媳出街我也害怕」
小學教師校內墮斃研死因 殁前傳家人信息：唔想再見校長醜陋面孔
小學教師校內墮斃研死因 殁前傳家人信息：唔想再見校長醜陋面孔
教師睹危站促報警 同事校工稱「校長唔想」
教師睹危站促報警 同事校工稱「校長唔想」
尊子漫畫
尊子漫畫