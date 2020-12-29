港聞

港聞二

50後經歷一年改心意 「兒媳出街我也害怕」

【明報專訊】為人父母無時無刻總牽掛着兒女，這個三代同堂的移民家庭，無論是長輩還是80後的年輕父母，移民英國都是為了下一代的將來着想，希望他們安穩過活、免於恐懼，以及接受更好的教育。「我60歲人都真的沒想過，經歷時代這麼大的改變」Cat（化名）坦言，即使女兒Kim與女婿Jimmy（均為化名）數年前已打算離開香港，自己卻完全沒這念頭，但隨着香港局勢急劇轉變，使她態度徹底改變，「我女兒當年說要移民，我是很決絕說不，但我在一年內計劃（移民），我說你們走去哪裏，我都會跟隨，我要跟你們在一起」。

稱港已到「欲加之罪何患無辭」

做母親的最擔心兒女在港的安全，「我兒子與媳婦出街拍拖，例如去將軍澳，我也會害怕，即使他們什麼都沒做過，但（香港）已去到欲加之罪何患無辭」。

年輕夫婦Jimmy與Kim移民也是為了6歲兒子與1歲多女兒的將來。訪問當天，正在當地公立學校念二年班的兒子Bernard（化名）放學回家，開開心心拿着一盒維他檸檬茶，告訴媽媽上學聽老師講故事、在泥濘的操場上與朋友仔玩耍。

80後爸爸：

港教育制度 「扭曲當年所學價值觀」

Kim認為，孩子在英國愉快學習，壓力遠較香港小，「在香港，小一一星期有17份功課，但在這兒只有1份。在香港無論讀公立或直資都要考試有競爭，在這兒，老師知道兒子是插班生，特意花額外時間教他英文Phonics（拼音），很有心機」。

Jimmy不諱言香港教育制度變質促使他們移民，「好像將我們由細到大建立的事都推翻，跟我們當年所學的價值觀已扭曲」。

Jimmy舉例，兒子在幼稚園讀K3時，學校有播放影片灌輸愛國意識；Kim也指出，若留港讓孩子接受教育，將來可能要天天唱國歌和普教中，「如果只是我們兩夫婦，一世做順民也不會有太大影響，但為人父母，也想給他們（孩子）一個更好的前路」。

（BNO。覓何路 系列）

相關字詞﹕BNO覓何路

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