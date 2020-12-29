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睹七二一事件 感香港不復從前 長輩「總指揮」 三代八口齊心由零開始

【明報專訊】英國宣布容許港人申領BNO簽證移民後，觸發新一輪移民潮。「80後」夫婦Jimmy與Kim（均化名）為了孩子將來着想，早有移民念頭，但一直未成事；至去年反修例運動期間，目睹7．21元朗白衣人襲擊事件，有感香港已不復從前，連帶外父外母、舅仔夫婦都萌生移民念頭，於是一家八口、四個年代、三代同堂舉家移民，Jimmy外母Cat原本沒移民打算，卻成為這次全家移民大計的「總指揮」。由籌備到出發花上逾年，經歷不少阻滯，慶幸最終一家人順利抵埗安頓，齊齊整整歡度冬至聖誕，總算為變幻莫測的2020年帶來安慰。

【系列七之二】

特約記者 陳家俊 倫敦報道

2014年誕子已有移民打算

Jimmy與太太Kim是香港土生土長80後，2014年兩人誕下兒子時已有移民打算，但未能成事，Kim說，「當時我父母未有什麼表示，我與丈夫則根本無能力，我們都要上班，如果移民就要一人工作、另一人湊仔。之後又誕下女兒，所以便想等孩子長大一點才離開」。到去年夏天社會動盪和發生7．21事件，令Kim與家人都認為非走不可，「當晚我陪孩子睡，記得媽媽看到直播，哭着衝過來跟我說，而我丈夫也看到眼濕濕，印象很深刻，想像不了情况那麼壞」。

Kim的母親Cat（化名）卻認為局勢轉變是意料之內，「其實是不會變好，去到這一步已知道只會愈來愈差，所以我過去多麼不願移民，都想即刻去馬」。Kim的父親Ned（化名）也認為，香港的政治氣候令人沒法住下去，移民有必要。Kim的90後弟弟與弟婦一直嚮往歐洲生活，亦感覺留港前路未明，眾人有共識下決定舉家三代移民。

曾往希臘探路 當地經濟不景作罷

Cat是整個移民計劃總指揮，Jimmy與Kim等人是執行者，負責資料蒐集及籌劃。由去年5、6月起，一家人構思不同移民方案，考慮過澳洲甚至希臘，更派Kim的弟弟Tommy（化名）實地考察，最終未考慮，因當地經濟不景，而投資移民亦不能在當地工作；他們也想過以海外公司首席代表簽證（Sole Representative Visa）移英，代表姨母的公司到英國設分公司，但簽證要求公司有一定營業額及持續營運，故未必符合要求。

一家人今年2月申請英國馬恩島（Isle of Man）企業家移民簽證（Tier 1 Entrepreneur Visa），還支付附加費加快申請程序，詎料新冠病毒疫情下全英封城，令簽證審批程序延長數月，最終申請也被拒。

Jimmy回想過程中的波折令一家人感到氣餒，「好像看到曙光，但跟住去試，又關上了門」。

訂全家機票 免像「南北韓以後不能見面」

移民之門今年7月再為他們打開，英國政府宣布推出BNO簽證，並讓有意提早抵埗港人以Leave Outside the Rules（LOTR）方法入境。於是全家坐言起行，在Kim的母親領導下，指示女婿、兒子和媳婦時機成熟就辭職，又將兩個物業減價放售。為免夜長夢多，Cat決定訂購全家機票一齊出發，「一旦先走部分人，其餘繼續留低，可能會像南北韓，以後都不能見面」。

籌劃逾年 花逾百萬安頓倫敦

他們在9月底入境英國，由籌劃到抵埗歷時逾年，其間請移民顧問、申領簽證費、買機票、貨運、抵埗後租屋買車等，花費過百萬元。回想過程中的起跌，Cat分外感觸，女兒Kim則認為當日決定正確，「去年你跟我說香港變成這樣，我不會信；去年你跟我說有全球流行病毒，我也不會信；去年你跟我說會有BNO簽證，我都不會信。我們2月起申請移民都走不了，若到9月有機會我們8人仍坐定定，若又有第四件事發生，可能就走不到」。如今在倫敦安頓下來，縱要面對置業、求職等未知之數，最重要是一家人齊齊整整，平平安安。

（BNO。覓何路 系列）

相關字詞﹕BNO覓何路

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