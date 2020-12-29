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團結基金《香港志》出首冊 稱「述而不論」無意洗腦

【明報專訊】由團結香港基金成立、負責編修《香港志》的「香港地方志中心」（下稱中心），昨出版首冊《總述 大事記》，簡介本港上至新石器時代，下至2017年7月1日的6500多項大事。中心願景提到讓港人「了解香港與國家、中華民族與生俱來的血脈親情」，而特首林鄭月娥及中聯辦主任駱惠寧擔任中心的名譽贊助人。中心強調負責編志的學者編輯自主，過程不受任何事左右，中心亦沒有意圖「洗腦」。

中心在去年8月成立，目標以8年時間編修整套《香港志》，涵蓋自然、經濟、社會、政治等範疇，中心設由學者組成的編審委員會，負責審核文稿。有官員成為中心的名譽贊助人、當然顧問，加上其成立背景，令其工作目的惹起關注。中心總裁林乃仁稱，學者編志時不會評論事件對錯，僅陳述事實，當中沒有政治色彩，「完全是一個歷史文化工程」。

被問到現存不少關於香港史的資料，與地方志有何差異？中心理事、嶺大協理副校長劉智鵬稱，「史」有別於「志」，「歷史往往會選擇一種說法，表達了歷史學家對過去一段時間的看法」；地方志盡量持平，「述而不論」記錄過去的事。

指助了解與周邊地區歷史關係

中心稱，其使命及願景是記述香港千百年變遷，讓港人「了解香港與國家、中華民族與生俱來的血脈親情，以及不可分割的共同命運」。劉智鵬說，過去一段很長時間，「香港人不太知道香港是什麼地方」，香港「好像石頭爆出來，周圍的人都不關我們的事」。他認為，倘不編修地方志，港人或不知以前香港與周邊地區的關係是千絲萬縷。

提佔中兼述三子及反對者

中心昨出版的《總述 大事記》長約53萬字，中心網站可免費閱覽，下月初書局會出售印刷版本。本報翻閱《總述 大事記》，該書提及六七暴動、佔領運動等本港近代大事（見表），部分事件涵蓋社會不同立場的看法，如該書提及2013年「戴耀廷、陳健民、朱耀明三人聯合發表『讓愛與和平佔領中環』的『信念書』，宣稱要以和平非暴力的『公民抗命』方式，爭取2017年普選行政長官」；2014年有團體發起反對「佔領中環」簽名運動，又舉行「8．17和平普選大遊行」。

耗資7.8億 稱政府無資助

中心執委會主席、行會召集人陳智思估計，編修整套《香港志》耗資7.8億元，七成經費用作編修、出版等。他說，現時已籌得三分之一經費，政府沒向中心提供直接資助，但有信心日後能募集足夠資金完成編纂工作。中心稱，截至11月已獲47間港資、中資及英資企業應允捐款，包括匯豐、恒隆地產、太古集團等。

相關字詞﹕佔領運動 六七暴動 團結香港基金 香港歷史 劉智鵬 香港地方志中心

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