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納米口罩斷繩穿孔 醫護憂風險 醫局：收好多投訴 已反映

【明報專訊】疫情下，全球N95呼吸器供應緊張，醫管局大半年前引入本地製的納米纖維呼吸器（下稱納米口罩）替代，供隔離病房等醫護使用，合約總值逾1.63億元。本報接獲醫護投訴，稱納米口罩質素參差，包括佩戴期間斷繩、接駁口穿孔、棉條鬆脫等，擔心有染疫風險。醫管局承認「收到好多投訴」，已向生產商反映。醫生工會認為情况不可接受，促局方釐清屬單一還是批次有問題，確保醫護安全。

本地生產 合約逾1.63億元

醫管局早前引入由創新及科技局轄下創科署資助研發、本地生產商製造的納米口罩，稱符合歐盟FFP2級別標準，可過濾0.3微米以上氯化鈉氣溶膠（氣霧）顆粒98%或以上。據公開資料，生產商「盈宗製藥有限公司」今年3月及9月投得合約，向醫管局提供納米口罩，分別價值6760萬及9600萬元。局方曾稱九成人通過納米口罩面形配合測試（fit test），較3M呼吸器比例理想。

有醫護人員向本報投訴納米口罩質素差，第四波疫情爆發後，愈來愈多醫護反映口罩問題。他稱近日穿著保護裝備、準備進入隔離病房時，口罩繩索突斷，幸未進入病房為病人做高風險程序，但對口罩質素深感擔憂。

該醫護又說，不少同事反映口罩問題，包括從包裝盒取出口罩時，鼻樑位置的棉條未戴已外露，或佩戴期間鬆脫；卸除裝備時發現繩索接駁位穿孔；甚至有醫護進入隔離病房護理期間斷繩，被列為其他接觸者須檢測及醫學觀察。該醫護補充，納米口罩只有一個尺寸，難符合所有醫護的面形，亦有醫護面形配合測試的分數相差逾倍，但獲評為合格。

分數差逾倍 面形測試仍合格

醫管局行政總裁高拔陞昨被問及事件，沒回應斷繩、穿孔等品質問題，表示納米口罩相對新，同事需時適應，承認設計上可改善，已向生產商反映，但強調符合感染控制才予醫護人員使用。

醫管局總感染控制主任賴偉文承認當局「收到好多投訴」，包括口罩「好鬆」、「戴到有點痛」，會安排面形配合測試，以找到合適型號給醫護使用。他稱沒有隔離病房醫護因口罩問題受感染。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為，醫管局應盡快安排第三方機構鑑定品質，釐清屬單一事件，還是整個批次出問題，向員工交代該口罩是否安全。本報昨向盈宗製藥查詢，截稿前沒回覆。

明報記者 許芳文

（疫情第四波）

相關字詞﹕新型冠狀病毒 納米口罩 醫管局

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