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聯合2D病房水龍頭樣本驗出陽性 確診者停分流該院 減隔離病房壓力

【明報專訊】聯合醫院出現本港最大型院內爆發，2D病房維持12名病人及7名職員染疫，當中患末期病的74歲女患者昨離世。醫管局昨在傳媒追問下，披露病房一個水龍頭驗出對新冠病毒呈陽性。因應約70名員工須檢疫，醫管局總部暫停分流確診病人到聯合，並安排其他聯網支援化驗服務等，及加強入院篩查及檢測。港府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉昨倡全院醫護及病人作一次檢測，醫管局未有採納。

明報記者

聯合2D懷安科及內科病房累計19名病人及職員確診，其中有末期病的74歲女患者昨離世，另一71歲女患者仍危殆。醫管局總行政經理何婉霞被問及環境樣本檢測結果時表示，院方於經常接觸的地方採集9組、每組有6個的環境樣本化驗，結果於22至26號牀的水龍頭驗出對新冠病毒呈陽性。她說病房爆發涉及多個因素，接觸追蹤仍在繼續。

醫局加強感染控制措施

醫管局行政總裁高拔陞昨到聯合視察後見傳媒，表示總部會即時暫停分流確診病人到聯合，減輕該院隔離病房壓力，本身2D病房提供的紓緩服務將由靈實醫院支援。他預計假期後入院人數會增加，不排除未來一兩周削減非緊急及預約服務，並轉送樣本到其他聯網協助化驗，另如有需要，可加開其他展館接收病人。

醫管局總感染控制主任賴偉文表示，局方傳染病中央委員會昨開會，商討一系列加強感染控制措施，包括探討定期為前線醫護提供病毒測試（見表）。

被問到如何為醫護定期檢測、需否安排承辦商負責，高拔陞稱仍在商討細節，參考本地及外國經驗，約兩周為高危群組檢測一次，他明白醫護處理疫情忙碌，盼安排可便利同事。至於家屬檢測，他說目前港鐵站、醫院門診及郵局都可輕易取到樣本瓶，如許可應探訪前檢測。

港大醫學院院長梁卓偉認為，目前最安全做法是為聯合全院職員及病人做病毒檢測。何婉霞回應，曾到2D病房及深切治療部的人要強制檢測，其他職員如有需要可向感染控制組提出，院方會安排檢測；病人方面，會根據臨牀判斷，如有懷疑會安排重複檢測。

梁卓偉倡全院醫護病人檢測醫局未採納

呼吸系統專科醫生梁子超表示，2D病房多人確診，在水龍頭驗出陽性不出奇，不能單憑水龍頭驗出陽性而判斷爆發由此引起。他相信短時間內多人確診，較大可能是空氣傳播，且懷安科病房病人情况較差，可能行動不便，未必是經接觸水龍頭而間接感染。

此外，天文台預料一道冷鋒會今晚橫過華南，明日氣溫下降至11度左右，除夕及元旦市區最低氣溫將降至約7至8度。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，聯合2D病房的護士及病人服務助理被列為密切接觸者，另有4名醫生、3名實習醫生須檢疫，他們亦有服務其他病房患者，目前2D病房關閉，對其他病房服務造成壓力。對於寒潮襲港，她擔心大量長者入院，人手恐不勝負荷。

（疫情第四波）

相關字詞﹕聯合醫院 新型冠狀病毒

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