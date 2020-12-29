榮瑞樓增一初確或今強檢 消息：疫廈擬設採樣站代派樽

增61確診 19源頭不明

昨新增61宗確診，60宗屬本地感染，19宗源頭不明，另40多宗初步確診。將軍澳—藍田隧道地盤群組多一確診，累計28人。

瀝源邨榮瑞樓早前6人確診，當局向居民派樣本樽後，昨多一人初步確診，即自12月7日公布首宗確診以來累計4個單位、7人染疫，其中一單位4人確診。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君預告，倘該病人確診，今日將向大廈發出強制檢測令。

張竹君指出，4個單位中3個同層並相對，互不相識，初步確診者單位與其中一單位相鄰。餘下一單位在其他層，與其他單位號碼不同。

4單位3同層相對 各不相識

日前政府專家顧問袁國勇稱有3%高危群組檢測者疑以「水喉水」代替深喉唾液，令人關注市民自行採樣是否合適。消息稱，為確保樣本準確度，加上現時有更多人手，政府計劃停止向須強制檢測的大廈居民派發深喉唾液樣本樽，會與私人化驗所合作在大廈附近設流動採樣站，為強制檢測者採集鼻腔及咽喉拭子。其他自願檢測者則可繼續到港鐵等地方取樣本樽。

再一人蛇中招 張竹君料社區感染

繼日前青山灣入境事務中心一名越南籍非法入境者確診，昨多一名40歲越南籍非法入境女子確診，同樣沒病徵及源頭不明。張竹君說，該女子11月13日到港，12月10日被捕並送往旺角警署，14日送青山灣入境事務中心，其後轉送馬頭角羈留中心，15日首次檢測呈陰性，26日第二次檢測呈陽性。

被問兩確診者是否相關、會否涉環境傳播，張竹君說相關部門會調查兩人關聯，相信較大可能在社區感染。6名與其同處一個羈留室的羈留者須送檢疫中心，所有職員及羈留者須檢測，而旺角警署警員有穿保護衣，沒人列作密切接觸者。

入境處稱，馬頭角羈留中心會即時暫停探訪至另行通知。

4人離世 皆長期病長者

4名患者持續惡化至昨日離世，均為有長期病長者，介乎70至85歲，包括屬聯合醫院2D病房患者的74歲婦（第8540宗），她12月16日晚因氣促入院，情况惡化至昨凌晨離世。另一73歲男病人（第5840宗）11月24日確診，昨凌晨離世。資料顯示他屬歌舞群組，曾到旺角金儷星、彩龍皇宮大酒樓、窩仔街彩龍大酒樓，歌舞群組累計12人死，而全港患者累計141死。

（疫情第四波）