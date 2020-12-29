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港聞二

10時記招8時通知 知情者：政府前晚知要開

【明報專訊】政府昨首次向未有確診個案的大廈發強制檢測公告，環境局昨早8時發出採訪通知，10時開記者會，環境局長黃錦星、港大醫學院院長梁卓偉等人站立發言，當局並未就發出強制檢測公告的準則等解說。前特首辦新聞統籌專員何安達認為，政府在處理疫情資訊上未有公布足夠細節，令政策欠缺民意支持。

指採訪邀請寫「介紹研究」誤導

環境局昨晨8時發出採訪通知，題為「環境局局長會見傳媒」，內文稱記者會是「介紹香港大學跨學科團隊研發在污水中檢測2019冠狀病毒病的初期研究進展」。有知情者指出，政府早在前日晚上已知道要舉行記者會公布首次污水檢測引致的強制檢測執法行動，形容雖然是晚上，但有足夠時間讓港府向傳媒發出採訪邀請。

他又認為昨早發出的傳媒邀請寫法誤導，令人以為是介紹研究結果，其實性質是「拉人封艇」，意指屬執法的公布。

本報向環境局查詢何時決定召開記者會、為何昨晨出採訪通知，環境局建議可參考梁卓偉的發言。梁在記者會稱，豐澤樓最後一個樣本在昨晚較晚時間得出，局長叮囑梁在昨早向公眾交代。

何安達：政府資訊不清 難吸民意

何安達表示，相信政府是希望盡快採取行動，才一早通知開記者會，但若政府在前晚已預計要開記者會，可預先預告。何又說，政府抗疫一年，但公布疫情資訊仍很不清晰，「有些細節好執著，例如是否叫『武漢』；有些大事市民很關心，例如何時接種疫苗、在什麼地方接種、什麼人不能接種等，政府都沒有說清楚。」

何安達認為，即使政府未有最終定案，也應及早公布初步想法和準則，令坊間可討論，政府也可趁機收集民意，修正計劃。

（疫情第四波）

相關字詞﹕何安達 危機管理 疫情第四波 新型冠狀病毒

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