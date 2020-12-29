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入伙40載早聞異味 戶主：喉管無爆無投訴便不換

【明報專訊】政府昨午派出流動檢測車到彩雲（二）邨豐澤樓協助居民檢測，有居民表示，豐澤樓已入伙40多年，污水渠會傳出臭味。英國特許水務學會資深會員潘景和表示，發現有部分單位的氣喉漏氣甚至未有接駁，有傳播病毒的風險。

政府昨派出流動採樣車在豐澤樓附近為居民檢測，記者昨午所見，現場約有20多名街坊排隊等候。多名身穿保護裝備的工作人員在大廈公共地方清潔。

黃大仙區議員廖成利表示，本月8日有豐澤樓中層17室的戶主投訴，其屋內渠管出現滲漏，並傳出強烈臭味。

居於豐澤樓低層7室的魏先生表示，豐澤樓已入伙40多年，主要由兩個單位共用同一污水渠，喉管「無爆無人投訴」便不會更換，日積月累下喉管損耗，污水渠早於疫情爆發前已傳出臭味，但氣味不濃烈，亦無污水滲漏，稱「打開門吹一陣就散」。

理解強檢盼安排妥當勿苦長者

魏先生稱，豐澤樓雖未有確診個案，但理解政府要求全座檢測的決定，只望安排妥當，不要難為老人家，「檢測一定有好處，雖然今日檢測完報告未出，過兩日中招都未定」。魏先生稱一直保持廁所清潔，同時避免把重物放近喉管，「再小心啲」保障健康。

專家：有單位喉漏氣 切喉未封好

居於豐澤樓12樓的譚先生下午到樓下流動檢測車接受檢測，他對大廈疫情感擔心，稱一直注意衛生，戴口罩及眼罩。他說有街坊曾因不同原因拆除及改裝氣喉，但據他所知，房屋署已巡查及修復。

潘景和表示，昨到豐澤樓檢查了5個單位的喉管，發現部分單位廁所喉管接氣喉接駁位有漏氣，有單位的氣喉切斷了之後更未封好，有傳播病毒的風險，呼籲居民可找合資格人士檢查喉管。

（疫情第四波）

相關字詞﹕污水監察 大廈傳播 喉管播毒 疫情第四波 新型冠狀病毒

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