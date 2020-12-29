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污水驗出病毒 無確診豐澤樓強檢 梁卓偉：或有隱形患者 不代表大廈有傳播

【明報專訊】彩雲（二）邨5幢大廈有3幢近日有確診個案，但港大研究團隊檢驗污水發現，近日無確診個案的豐澤樓，5日內有4個污水樣本對新冠病毒呈陽性，疑大廈內有隱形患者，政府決定要求全幢大廈居民強制檢測，是首宗未發現確診者而要強制檢測的大廈。香港大學醫學院院長梁卓偉表示，暫時只在污水樣本內找到病毒，不代表整幢大廈都有病毒傳播，冀強制檢測可防止大廈爆疫。

港大跨學科團隊自10月起與政府合作，透過檢測污水中的新冠病毒監察疫情。梁卓偉表示，團隊在本月23、24、26及27日，前後橫跨5日在豐澤樓都採集到污水樣本對新冠病毒呈陽性。食物及衛生局昨發出強制檢測公告，要求本月15至28日曾身處豐澤樓逾兩小時者，要在12月31日前接受病毒檢測。

曾處彩雲邨豐澤樓兩小時須驗

彩雲（二）邨共有5幢大廈，其中明麗樓近日爆疫，至昨日有13宗確診，啟輝樓及瓊宮樓近日亦有確診，但豐澤樓並無確診。梁卓偉說，明麗樓、啟輝樓及豐澤樓3幢大廈有獨立的污水系統，故在豐澤樓驗出陽性的污水，不會涉及附近有確診大廈的污水，顯示豐澤樓內或有無徵狀感染者，相信是病人如廁時排出病毒，「否則污水樣本為何會持續幾日都是陽性呢？」

梁又說，團隊暫只在污水樣本驗出陽性，不代表大廈污水渠有傳播病毒風險，居民毋須太擔心，強制檢測是防患未然，早日找出確診者，避免延誤治療，也防止因喉管問題或共用設施等原因，令大廈出現大型爆發。

渠務署助理署長白諫鳴說，若室內喉管有泄漏，或U形渠內沒有水，都可能令病毒傳播。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，暫未收到豐澤樓有初步確診個案。

污水監察原驗安老院 近期助驗屋邨

據悉，污水監察研究是在今年第三季開始，當時因老人院疫情嚴重，死亡人數眾多，故在老人院集中的地方監察污水，以保障長者，其後見第四波爆發嚴重，將部分驗污水配額撥給屋邨檢測。

港大表示，研究團隊10月至今在不同地區的污水收集系統中採集了逾300個生活污水樣本。團隊成員之一港大土木工程系教授張彤向本報表示，廢水中的病毒主要來至病人腸道，每個人排放的病毒量因人而異，糞便排放入下水道的過程也很隨機，且採樣存在隨機性，某一區污水中病毒量並不直接與該區病毒擴散情况相關聯。

海外研究顯示，患者感染新冠病毒，其糞便可在三天內便帶有病毒，可較病徵出現而求診確診早14天，故追查、檢測污水中的病毒可讓當局及早採取控疫措施。

聚焦強檢屋苑 監測否看污水系統

環境局長黃錦星表示，研究團隊近日有為麗晶花園、葵盛西邨和乙明邨等屋邨和屋苑監察污水，政府會繼續和團隊合作驗污水，會聚焦要強制檢測的屋苑，也要視乎屋苑內的樓宇污水系統，是否適合追蹤。梁卓偉說，未必能在所有有確診的大廈驗污水，例如若屋苑的污水系統設計是將所有污水到集中到一起處理，即使有隱形病人排出病毒到污水渠，病毒也有可能被稀釋，較難透過驗污水方法找出隱形病人。

至於如何決定大廈須否強制檢測，環境局表示，研究仍在進行，研究團隊尚未能就測試結果制定一套與公共衛生相關的明確準則，政府會參考研究團隊的污水監測數據，綜合考慮醫學病例和流行病學等資料，按實際情况考慮個別大廈須否強制檢測。

梁子超：個案較少時助監察疫情

呼吸系統專科醫生梁子超認為，要視乎今次大廈居民檢測結果及日後更多研究數據，才能確立污水驗出陽性與大廈疫情的關聯有多高，相信當社區較少個案時，此可作為輔助監察工具，以了解不同地區疫情及有否潛在隱形患者。

明報記者

（疫情第四波）

相關字詞﹕喉管播毒 污水監察 大廈傳播 疫情第四波 新型冠狀病毒

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