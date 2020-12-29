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化驗師：梓樂上3樓到墮下距8秒 「幾無可能」遇襲掟落樓

【明報專訊】22歲科大生周梓樂墮樓不治的死因研訊昨續審。專家證人、化驗師鄭郁棋整合尚德停車場A閉路電視片段，顯示梓樂去年11月4日最後在3樓的斜路出現，之後有8秒消失在鏡頭範圍內，直至2樓出現一道閃光，懷疑因墮樓所致。鄭表示，若有人在鏡頭空白的8秒內襲擊梓樂，「要拎起再掟落街」，認為「時間非常唔足夠」。

專家證人、政府化驗所高級化驗師鄭郁棋負責為本案提供法證分析，他稱鏡頭（編號C31）最後拍到疑似梓樂出事前的身影，時間為當日凌晨1時1分39秒，梓樂在2樓高層通往3樓的斜路盡頭出現；8秒後，2樓另一支鏡頭（編號C30）拍到一下閃光。

實驗證「閃光」或源自墮樓

鄭解釋，該鏡頭每秒顯示10個影格，由於閃光僅出現在一個影格、即歷時0.1秒，初步推斷外牆光管附近「有物件好快出現，或者跌落而造成」。庭上透露梓樂身高為1.75米，鄭稱早前與警員做實驗，將1.8米高人偶從停車場3樓推至梓樂倒臥2樓的位置，其間有鏡頭出現類似光束，他遂推斷事發時的閃光或因梓樂墮樓造成。

8秒與梓樂行至矮牆步速脗合

此外，鄭從大量閉路電視片段計算梓樂的步速，他稱運輸署統計港人平均步速為每秒1.2米，梓樂當日的步速比普通人略快，例如在富康花園天橋急步走，步速為每秒1.8米。鄭表示，梓樂最後在3樓的斜路盡頭現身，該處與3樓的矮牆相隔15米，如果梓樂要在「消失的8秒」內行去矮牆，步速需達每秒1.9米，與之前步速「都叫脗合」，「有機會顯示梓樂係自己行埋（矮牆）嗰度」。

鄭表示，若有人想襲擊梓樂，要在8秒內走完斜路盡頭及矮牆的15米，「相信梓樂都有點重量，要拎起再掟落街」，認為「時間非常唔足夠，幾乎無可能」，片段中亦無證據指向梓樂曾遇襲。

鄭提到翻閱停車場及富康花園多組閉路電視後，發現畫面時間與實時有誤差，惟警方早前找到的時間差距「做得唔係咁好」，與真實差距相差10多秒。不過鄭強調，梓樂有8秒消失在鏡頭範圍內，片段源自同一組鏡頭，所以8秒時間是準確的。研訊未完，鄭今日繼續作供，將接受各方大律師盤問。

【案件編號：CCDI932/19】

（死因研訊第22天）

（反修例風暴）

相關字詞﹕死因研訊 尚德停車場 周子瑜 科大學生墮樓 反修例運動

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