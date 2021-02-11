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8．31暴動案6人脫罪 「急救員」罪成 官稱只攜小量繃帶及有人助逃 不信「急救」說法

【明報專訊】去年8月31日港島大型衝突中有16人被控暴動罪，其中7人否認於銅鑼灣一帶參與暴動，案件昨在區域法院裁決。法官姚勳智表示，當時聲稱在現場擔任義務急救員的青年戴上整套防具逃跑，在暴動現場附近被捕，更有同伴襲警助他逃脫，裁定他暴動罪成，還押候判。至於其餘6名被告，姚官認為單憑環境證供，控方不足以證明他們曾參與暴動，裁定罪名不成立。

首被告無牌持通訊器具同罪成

首被告運輸工人陳佐豪（25歲）被裁定各一項暴動及無牌管有無線電通訊器具罪成，還押至下月18日判刑，以待其背景報告完成。其餘6名罪名不成立被告依次為商人金君卿（34歲）、學生劉宇軒（23歲）、學生郭美均（22歲）、學生許智銳（22歲）、裝修工人陳子揚（41歲）及鄒咏霖（25歲）。

法官姚勳智於裁決指出，控方證供及影片顯示，當晚8時許至9時06分銅鑼灣崇光百貨外發生暴動，現場約有300人聚集，霸佔馬路，大多穿黑衫黑褲，部分人更穿護甲頭盔，其間有人縱火及焚燒雜物，向警方投擲汽油彈等。案件爭議是各被告曾否參與其中，而控方檢控案中7名被告，主要依賴被捕位置是否接近暴動現場、被捕者衣著與裝備是否與暴動者相若，以及有否逃跑的基礎。

對於首被告，姚官不接納其辯稱當日為義務急救員說法，並稱他的背囊只有小量繃帶，反之他於暴動現場附近逃走時遭警員捉住，他身後伙伴用長傘襲擊警員，欲助首被告逃脫，而首被告當時身穿護甲、黑衣褲鞋，並跌出一部駁回天線便可用的無線電對講機，認為他必然曾參與暴動；而他無持有對講機牌照，裁定他兩罪罪成。

環境證供難推論6人參與

至於其餘6名被告，姚官指出，雖然第二、第三及第五被告均穿黑衣褲，被捕地點與暴動現場相近，但次被告確曾向着警方跑，第三被告有折返逃跑百德新街一時裝店外，第五被告更不知在人群中何處出現；另外，第四被告雖逃跑及穿黑衣帽，但證供上難作結論，而第六及第七被告的裝束更與暴動者不相似，第七被告甚至沒有逃跑，認為單憑控方的環境證供，難以推論6人必曾參與暴動，裁定罪名不成立。

【案件編號：DCCC9/20】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動罪審訊 區域法院 銅鑼灣 8.31港島區衝突 反修例運動

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