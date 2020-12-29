示威搜出燃彈 傑出消防認5罪候判

被告依次為消防員方志雄（現年34歲）、學生林展陶（現年17歲）及兼職銀行職員趙皓雋（現年26歲）。方承認非法集結、抗拒警務人員、管有違禁物品、管有物品意圖損壞財產，以及管有無牌無線電通訊器具共5罪；林承認非法集結罪；趙承認非法集結、管有物品意圖損壞財產共兩罪。

飛鵝山救人獲嘉許 上司同僚求情

辯方求情時呈上17封由方志雄的上司、同事和親友撰寫的求情信，當中有逾50名同事聯署。信中形容被告受同事歡迎，為人有熱誠、勇敢和專業，實習期間已獲派處理重要任務，亦經常負責前線工作，更於2017年因搜救被困飛鵝山的內地人而獲嘉許「花雞繩」，形容此事有賴被告抱持堅強的意志，以及將公眾比自身利益看得更重。辯方又稱被告已任職消防員近10年，本案有違其一貫原則，他對事件深感後悔和羞恥，假如時間能倒轉，他將作出不同決定。

另一被告認集結 辯方：沒證據參與暴力

至於林展陶，辯方形容他在運動方面有才華，10歲已在香港足球總會接受訓練，其後多次代表香港參加國際賽事。林希望成為全職足球員、體育教師或運動教練，明年亦將應考文憑試，有望升讀浸會大學體育系學位，本案亦沒證據顯示他參與暴力事件，望法庭接受他當日以較和平姿態參與集結。

控方案情指去年11月10日，至少百多人在彌敦道與山東街範圍集結，警方驅散期間截停3名被告。其間方志雄將汽油彈丟在路面，其後激烈反抗，包括打中警員X的面罩，以及用力將對方撐起，他及後被搜出彈簧刀、槌、鐵筆，以及3枚汽油彈等物品。趙皓雋則被搜出兩枚汽油彈和打火機。

消防：已被停職 嚴肅跟進

消防處回覆查詢稱首被告已被停職，強調非常重視屬員紀律和操守，對每宗涉嫌違法及違紀的個案均會按既定程序嚴肅跟進處理。現時共有3名現職消防處屬員因涉及反修例活動被檢控。

【案件編號：DCCC259/20】

（反修例風暴）