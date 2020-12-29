條例不涵公職失當 法律界質疑所用條文

林卓廷昨被捕時質疑，防賂條例條文是指披露《條例》列明的罪行，自言只是指控有警察涉公職人員行為失當，不應用條例檢控他（《條例》涵蓋罪行見表）。

查錫我：普通法罪行 條文不涵蓋

曾任廉署執行處總調查主任的大律師查錫我稱，貪污是隱蔽罪行，披露受查人身分條文是為確保廉署調查不受影響，否則會令調查加倍困難。他指出，有關條文是針對貪污相關罪行，但公職人員行為失當是普通法罪行，「在法律來說，似乎第30條（披露受查人身分）無法涵蓋他（林卓廷）」。

曾參與多宗貪污案官司的資深大律師謝華淵稱，若條例明言不能披露貪污罪行調查，便不能控告披露其他罪名的人，「不能說立法精神是什麼罪行都不能披露，條例不是這樣寫」。他稱控方須證明林卓廷認為自己披露的是貪污罪行。

郭憬憲：如游被控貪污 林或墮法網

港大法律學院首席講師張達明稱，若林卓廷只稱游乃強被廉署調查，公眾會容易聯想到《條例》所涉的罪行，但林卓廷明言是查公職人員行為失當。曾參與社民連吳文遠披露馮程淑儀換樓案的大律師郭憬憲則稱，條例是針對貪污罪，若當局最終以貪污罪控告游乃強，林或有可能墮入法網、涉披露受廉署調查貪污案的人，但亦視乎法官如何解讀。

過往同類案件多判罰款或社會服務令，吳文遠披露馮程淑儀換樓事件案中受廉署調查，被判囚4個月。

（反修例風暴）