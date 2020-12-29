7．21襲擊零警員被控 廉署拒評調查進度

林卓廷穿廉署T恤籲勿忘初衷

翻查資料，廉政專員白韞六今年回應立法會特別財委會書面提問時，提及在去年8月成立特別調查小組，專責處理與反修例事件有關的懷疑貪污個案；並提及截至今年2月底，廉署正處理28宗與反修例有關、涉及公務員的懷疑貪污個案，當中26宗涉及警務人員。

林卓廷去年7月21日到元朗站，被白衣人襲擊受傷及報警，但他其後遭警方控以暴動罪，昨晨另遭廉署拘捕。廉署人員上門拘捕時，林批評廉署「淪落成政權的打壓工具」。他下午獲保釋離開廉署時批評，廉署不拘捕警察卻拘捕投訴人，「這是相當可恥的執法行動」，批評廉署由7．21發生至今從未控告任何警察，「完全理解不到為何要拖這麼久，我有很強的理由質疑，是否因政治原因，不敢對一宗證據確鑿、警方與黑社會公然勾結的罪行認真調查」。

曾任廉署調查主任的林卓廷昨特意穿上廉署T恤到廉署，呼籲廉署人員毋忘初衷、勿成為打壓異己工具。林卓廷是區議員，現背上9案件控罪。倘區議員被定罪並判處超過3個月的監禁，會喪失議員資格。

（反修例風暴）