屯赤隧道開 遊車河塞爆 議員指迴旋處設計失敗 恐成樽頸

本報記者昨午2時許隨香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉駕駛私家車，由元朗凹頭交匯處出發，沿元朗公路、屯門公路、皇珠路、龍富路，以及屯赤隧道，前往機場客運大樓，以時速約70公里行駛，約34分鐘行畢全程約27公里。由於下午「試用」屯赤隧道駕駛者愈來愈多，兩個位置較塞車（見圖），包括屯門市方向入屯赤隧道，車龍一度延至屯門市中心。

另一塞車位為入隧道前迴旋處，是龍門路、龍富路及從機場回程進入屯門前，三線匯合道路，昨午除了機場回程路暢順，屯門入機場方向的龍富路及龍門路均見車龍。

深圳灣往機場櫃車料全改用

蔣志偉表示，屯赤隧道指示清晰，對於有指迴旋處設計欠佳，他說貨櫃車只要小心行駛，問題不大。不過他說屯赤隧道連接皇珠路及龍門路等都是現有道路，容量未必可應付繁忙時間增加的車流，料皇珠路會經常塞車，不過「除笨有精」，隧道免收費，「搵食車」前往機場幾乎一定會取道屯赤隧道。

屯門至赤鱲角北面連接路昨早8時通車，不少駕駛者一早到場等候。排頭位司機說凌晨4時已到場，稱當年青馬大橋通車都是排頭位，因此昨再率先試新路，又說沿途交通指示清晰。另有駕駛者表示，疫情下沒地方可去，故專程來試新路「遊車河」。

東涌大塞 區議員叫勿往

屯赤連接路昨早交通大致暢順，惟下午車流愈來愈多，港鐵東涌站一帶亦現車龍。立法會交通事務委員會副主席陳恒鑌昨駕車試用連接路後認為道路設計不錯，指示清晰，10多分鐘就由屯門到達東涌，但他說屯門入口有迴旋處，因有大量來往內河碼頭貨櫃車及泥頭車會經過，或會造成擠塞，呼籲駕駛者毋須急於試用新路。東涌區昨現大塞車、停車場爆滿，區議員王進洋下午緊急呼籲，請車主不要試駕到東涌。

多名屯門區議員早上到場視察，屯門區議會交通諮詢委員會主席潘智鍵亦批評迴旋處設計有缺陷，難理解政府為何堅持用迴旋處設計。