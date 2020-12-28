認調查權細 盼公眾視守護者非老虎

去年因連月社會運動出現大量「起底案」，2019年共逾4300宗，今年亦有約550宗。鍾麗玲表示，上任後積極與其他執法機關合作，去年6月至今，公署已轉介逾1400宗涉及刑事的案件予警方繼續調查及考慮刑事檢控；至於有違「起底」禁制令的，至今年11月底已轉介48宗予律政司。鍾說，早前有電訊公司員工因將警員家屬「起底」違《私隱條例》，判囚18個月。她相信，有判刑的案例可對社會起警惕及阻嚇作用。

鍾認為，與其他執法機構合作非壞事，「警方有其專長，如網絡罪案調查科」；公署則擅長聯繫海外對口單位，她舉例，去年至今公署去信240多次到海外對口單位及相關監管機構，要求協助及移除4100多條起底內容，成功率約七成。

鍾麗玲強調，公署除執法外，亦有推廣、宣傳及教育的角色，她認為港人的私隱意識高，但應再提醒須尊重他人私隱，冀於未來數月與教育機構出版教材，從中小學開始向學生灌輸相關知識。