教師學位化再無CM 入職APSM須小學師訓

教協副會長葉建源表示，目前只靠學校向開辦課程的院校核實師訓資格，促教育局提供渠道，讓師訓學生及教育界可查證資歷，保障各方。

未推行全面學位化前，學位教席佔學校約65％，APSM被視為「文憑教師」（CM）的「升職位」。政府上學年推行落實小學教師學位化後，不再有CM位，如入職當小學教師，必須持小學師資訓練，不然只能擔任常額編制以外的「合約教師」。

陳老師推斷，以往APSM一席難求，與他修讀同一課程、比他更早的畢業生如到小學任教，大多任職CM，故過往未有類似爭拗，建議教育局提供公開透明渠道讓學校查詢。

葉建源說，現時要查核應徵者資歷，僅靠應徵者及學校自行向院校查證，但學校及畢業生難以估計院校一方會否「出錯」，認為當局應公開課程註冊資訊，部分同名課程如可頒授不同師訓資歷，當局須在名單上加附註標示。

稱難全面掌握 教局拒輯錄課程相關資歷

教育局回覆稱，具備自我評審資格的院校可根據相關法例頒授學位和開辦課程，當局難全面掌握各院校師資訓練課程最新和詳細的課程資料。當局續稱，個別學員或會在修讀由同一所院校開辦，並以相同名稱命名的師資訓練課程期間，因揀選不同的選修科或其他因素，有可能在修畢課程後具備不同的師訓資歷。為免使公眾混淆，當局不會輯錄各院校的師資訓練課程的相關資訊。