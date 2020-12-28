不符資格教小學 畢業生斥港大誤導 課程簡報稱合資格 小學教師被DQ遭追薪20萬

事主入職前獲港大確認資歷

教局引述港大回覆：課程只含中學教師師資訓練

陳老師去年港大畢業，今年初獲聘為APSM，他知悉擔任APSM須具小學師訓資歷（見另稿），為確保可出任該職，他本人及該小學校長曾致電課程部門，港大校方確認課程合乎資歷，更引課程宣傳簡報證明修畢課程後可於小學任教常識科，惟港大其後更新簡報（見圖）。

陳老師今年2至7月獲聘為該校常識科老師，其間教育局再查詢，當時港大發書面證明陳老師「is qualified to teach in primary and secondary schools in Hong Kong（合資格於香港中及小學任教）」。

教育局回覆本報則透露，港大教育學院曾於去年3月及今年6月覆函稱，課程只包含中學教育程度的師資訓練。

陳老師後來再向港大教育學院副院長Gary Harfitt了解，對方說法有變。陳老師引述對方稱，書面證明的「teacher」（教師）意指小學代課老師、教學助理等，惟陳質疑，如要出任有關職位，根本毋須修讀師訓課程。他又補充，與副院長接觸時，感到對方似對本港教師編制一無所知。

投訴違商品例 期限過不受理

教育局今年9月正式通知小學，指陳資歷不符該職，向校方追討陳任職APSM期間共約20萬元薪金。陳說，校方有權要求他繳付，但現時仍未有定案，但他已預想「最壞情况」下自己或需借貸還款。他認為由自己或小學承擔有關金額不合理，「那6個月我真係每一日去返工」。陳認為，該課程宣傳資訊及文件具「誤導性」，港大須負上「最大責任」，應支付該20萬元討款，並盡快為他「補回」小學師訓課程，「純粹想要番佢（港大）本身應承畀到我嘅嘢」。

陳曾循《商品說明條例》向海關投訴港大，獲告知須於「購買」產品後3年提出投訴，惟他入讀該課程至今已約6年。海關回覆表示不評論個別舉報或個案。

港大稱關注個案 不參與僱主招聘

港大教育學院回覆表示，院方早前收到該畢業生求助，並與教育局及有關學校溝通，對個案表示關注。院方又說，畢業生求職時如需學院提供課程資料交予僱主，院方樂意協助，但不會直接參與個別畢業生與僱主間的實際招聘程序。教育局回覆稱，正與相關學校處理一宗多收薪金津貼的個案，會就學歷證明文件上列明師資訓練事宜，與本地大學溝通。

教協副會長葉建源批評，港大解釋令人難以接受，認為港大宣傳有誤導成分，但校方未有正視問題及負上責任，對校方做法表示遺憾。

明報記者 蕭愷情