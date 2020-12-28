輔警投考增千人 大學生入職減逾六成

輔警總警司：大學生有誤解

梁世光指出，自去年社會事件發生後，正規警務人員需應付防暴工作，輔警填補警區崗位，包括守衛警署和日常巡邏，平日每日平均有600人次出勤，假日則有900至1000人次。相比社會事件發生前，平日僅150至200人次，假日則400人次，出勤人員是以往兩三倍。

投考人數警隊跌輔警升

稱社會事件令各界認同輔警工作

受反修例風暴影響，在2019/20年度，投考正規警務人員和最終取錄的人數均下跌，輔警則不跌反升。梁世光說，投考人數由2015/16年度至2018/19年度的每年逾千，增至2019/20年度的2234。至於本年度首8個月即至11月底，已有1400人投考。他認為這反映，「這一年來，社會發生這麼多事情，令社會各界人士更加認同輔警工作、使命」，並指出當中不乏是家長，他們認為有義務和責任守護香港。

不過，社會事件亦直接影響年輕人加入警隊的意欲。梁世光表示，入職輔警的大學生減少，以往警務處透過大學生計劃，每年招募100至120人擔任輔警，但自去年爆發社會風波，大學生輔警跌至30至40人，30歲或以下的輔警比率亦下降，由87%跌至58%。警隊變相吸納更多中年人，自去年6月後，輔警平均年齡由以往約30歲，升至40歲，年紀最大的輔警為51歲。梁認為，大學生對警隊工作有誤解，相信這狀况只是暫時，強調會持續與大學生接觸。

48歲輔警：可惜年輕人參與示威

48歲輔警警員Dickens加入輔警3年，他說去年風波無影響他對警隊看法。他說去年有次駐守中區警署，當時干諾道有示威者聚集，並有許多磚頭擲進警署，場面危險。他作為家長，對於年輕人參與示威感到可惜，認為他們受許多資訊影響，影響對事物的判斷。被問有無察覺市民因社會事件，改變對警員的態度，Dickens說出勤時會接觸到持不同立場的市民，但本着服務的態度，不會影響對他們的觀感。自大學任職輔警已13年的輔警督察Karen表示，支持或挑戰警隊的市民皆有，認為最重要是處理職責，不受他人說話影響。