中大研涼茶渣「黃金堆肥」 產值按年增7%

該項名為賽馬會「好壤」城市有機堆肥計劃，由中大生命科學院副教授朱利民牽頭研究，並將研究成果命名為「加樂泥」，已獲有機資源中心發出有機認證。

朱利民表示，「坊間的有機堆肥，不是質素偏低就是偏貴」，選擇不多，故希望透過科研找出適合堆肥的廢料和混合比例，並希望做到「大學科研，本地生產」。他說堆肥其中一種指標碳氫比例介乎20至25較理想，結果在10多種廚餘中篩選出涼茶渣、咖啡渣、啤酒麥芽渣、豆渣4種廢料為高效率有機堆肥，而混合的黃金比例為「4:3:2:1」；至於熟食廚餘堆肥，朱利民稱「太油膩，有陣油膱味，油脂未完全分解」，不太適合做優質堆肥。

朱利民解釋，涼茶渣的特點是成分多樣化、易分解，降解發酵後夠肥沃，而且涼茶渣中細小的植物枝桿，可增加土壤空氣流通，有助微生物生長。

廠方盼每日吸納百公噸廢料

佔棄置廚餘量3％

該項目的合作研究機構FoodCycle+，在上水金錢村設廠，生產新配方堆肥，免費供本地30多間有機農場及酒店試用。創辦人鄭逸豪表示，廠房目前有一條生產線，以有氧方式堆肥，每星期收集4至5公噸廚餘，生產約1公噸堆肥，而堆肥過程需時約60日。他說，新配方採用的廚餘為食品生產過程產生的廢物，估計全港每日產生約100公噸，佔棄置堆填區的3％，若全部用作堆肥，相信本港農業及園藝界可全數吸納。

花藝師：若推市面會購買

位於銅鑼灣的柏寧酒店，近年在天台設立約2000平方呎的苗圃，自行種植食用花及香草等價格較高的食材，酒店首席花藝師戴恩勝稱，今年初開始用中大的新配方堆肥，苗圃至今差不多一年，產值約32萬元，較去年30萬元增加約7%。戴恩勝稱，除了產值增加，農作物的質素亦有改善，例如薄荷葉的香味更濃，蔬菜體積明顯較大，而原有堆肥惹來蚊蟲，中大研發的堆肥沒有這個缺點，若正式推出市場發售，酒店很大機會購買使用。