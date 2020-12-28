10港人今閉門審 家屬籲領事旁聽 公開信斥內地違人權 9國領事未回覆

12港人家屬向各國政府及國際社會發公開信，請求協助捍衛12港人的法律權利。信中稱，中國政府阻止家人與被拘留者會面，質疑中國政府以身分不明的官派律師確保法律程序可完全操縱。信中批評，中國政府濫用行政手段及以防疫為藉口，阻止家屬旁聽，認為秘密審訊做法無視基本人權，與內地強調的「陽光司法」相違背。

要求直播審訊確保公平

家屬表示，12人中分別有人為英國、葡萄牙和越南國民，要求法院直播審訊，容許公眾、家屬委託的律師及各國領事到場旁聽，以確保審訊過程合理和公平。

李子賢母：官派律師周五後無回應

被扣留港人李子賢，其母表示，官派律師上周五只向她說「會履行辯護律師的職責」，其後沒有再回應。她說，今日或與其他家屬相約了解庭審結果。12港人關注組則表示，今日家屬會就開審一事召開記者會。

多名受家屬委託的內地律師向本報表示，被要求今日與司法局見面。內地律師盧思位接受查詢時認為，司法局約見是為阻止家屬委託律師去深圳法院，並阻止評論案件。盧說，因進不了法庭，故今日不會到深圳，預料審訊會在一天內結束。另一名家屬委託的內地律師任全牛表示，如果被起訴的10人都認罪，收到判決後10天內是上訴期，被告一方不上訴，判決就生效；如上訴，進入二審程序至少要兩個月。其餘兩名未成年的港人，早前檢察院指將擇日舉行不公開聽證，任全牛聽說二人不會被起訴，但未知何時處理。

保安局：不干預其他司法管轄區

保安局發言人回覆查詢表示，內地機關正按其法制處理案件，政府不會干預其他司法管轄區的執法及司法工作。家屬如有求助，可與入境處聯絡及會面，入境處及駐粵辦會按機制協助家屬，將其提出的書面訴求轉交內地機關。