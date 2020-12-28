流亡因怕無法離境 梁頌恆：打國際線贖罪

質疑國安法無明確檢控準則 早遭鎖定

部分流亡港人屬棄保潛逃，但梁離港時無刑事控罪在身，他解釋國安法製造白色恐怖。梁稱，9月底出獄後被人持續跟蹤，一如前香港眾志成員周庭涉違國安法被捕前情况，形容像置身政府的「雷達」上，憂慮國安處已鎖定自己，不安感觸發流亡的決定。

根據國安法的《實施細則》，警方可申請手令限制受調查的人離港；梁頌恆認為這是最「恐怖」的細節。梁因立法會非法集結案的保釋條件所限，早前已有3年無法離港。被問流亡原因，梁解釋不想坐牢，更不想無法離港，「不能離港對於我來說，是完全under（置身）香港政府的控制，我行事、說話會受到很大限制」。

愧對被捕者 「離港都不打講不過去」

建制派經常批評流亡港人「拋棄手足」，被問如何看待入獄的示威者，梁頌恆沉默近半分鐘，然後說作為政治人物，不論離港前後，對於被捕者只有愧疚，因他們換來自己的「倖存」，但強調無人應為社會發展等公利承擔刑責。至於流亡是否置香港於不顧，「我希望我不是一走了之」。他承認以往國際游說做得不多，擴展國際線非其流亡原因，而是離港後的「贖罪」。對於「打國際線」有可能違反國安法，梁頌恆說不會理會，「如果我不在香港都不做，是講不過去的，難道要一個留港的人去做？」

《南華早報》昨引消息稱，警方正通緝約30名身處海外、涉違反港區國安法的人，包括前議員許智峯及梁頌恆。本報就有關通緝流亡海外者向警方及保安局查詢資料，當局均表示不評論個別個案或報道，但譴責任何企圖逃避法律責任的行為，並將依法追查所有逃犯下落。

（港區國安法）