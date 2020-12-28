法例生效半年 稱社會問題長遠繫於45條 傅華伶：國安法不治本 矛盾多未解

仍見當局自我約束 「大家擔心的沒出現」

傅華伶上周接受本報訪問，將國安法的效果分為「直接」及「間接」，前者而言，他認為當局仍見自我約束，「7月1日大家擔心的，當時大家說誰要被抓、被帶走，基本上是沒有出現」。至於間接效果，包括對學校、媒體的影響，他認為尚未清晰，以大學為例，雖相信各方在「以前說、現在不能說的」議題上或有考慮，但除連儂牆消失，暫未見直接效果。

在傅華伶看來，國安法對香港問題縱可「治標」，「違法的事情要制止、不可能出現poster、文宣，是治標了」，但治本除政治層面，亦包括香港社會不平等、經濟發展等問題。他舉例，國安法下如何定位中央與地方關係、香港的角色和地位，還待摸索定位。

指港人心中擔憂 但起碼仍會批評案件

傅華伶又指出，基本法中最關鍵的23條、45條，立法時並未清楚列明，前者關於國安、後者關於普選，「當時是妥協，現在（立法時）定不了就不定，留給將來更有智慧（的人），去解決這兩個最不好解決的問題，但歷史證明我們並沒有太多智慧，所以20多年來，我們把事情弄得愈來愈糟」；他形容這是政治上「很大的失敗」，不論對中央、香港都是敗筆。他稱，當下國家安全問題已解決，長遠還看45條如何解決，相信亦涉中央對香港的信任問題，包括要信任香港在安全問題上不會出現危機，而是維持政局穩定，才是起點。

國安法今年6月30日生效，港府稱法例實施後香港漸趨平靜（見另稿）。傅華伶認為社會表面上平靜，港人心中仍有擔憂，但最起碼各方仍會批評案件，而非因國安法就不討論社會問題。他強調大學、媒體都有角色，前者需有批評精神、媒體亦需監督政權，才是香港能夠繁榮的支柱，「希望能夠繼續維持吧」。

大狀：阻嚇層面見效 「指定法官」削司法信心

大律師黃宇逸認為，國安法在阻嚇層面可達至預期後果，亦令人發表言論時更小心，舉例近日「香港獨立電影節」便因海報有「香港獨立」字眼而遭拒印。

國安法部分執行方式亦引起質疑，例如人民力量副主席譚得志遭警方國安處拘捕，但控以非國安罪名的發表煽動文字罪。香港人權監察發言人葉寬柔稱，國安處有竊聽等特別權力，卻可用以處理其他案件，質疑職權範圍不清。黃宇逸則認為關係不大，以廉署為例，查案需針對貪污相關罪行，但若查得公職人員行為失當，廉署亦可拘捕檢控。

被問到國安法對法治衝擊，黃宇逸認為實施時間太短，現時衡量仍太草率，但指定法官審理案件的安排，則可能削弱部分人對司法機關獨立性的信心，即使法官本身公正，亦因位列指定法官而有「原罪」、被視為政權「信得過」的人。

明報記者 邱榕瀅 張彤

（港區國安法）