阿傑擬考水電牌 妻：需要時可當保母

疫情在港肆虐，阿傑眼看有朋友送外賣一個月掙6萬元，因此他也「入行」，騎自己的電單車兼職送外賣，「送一單可以掙50元，一個小時送3單就有150。我只是兼職，一個月也可掙8000元」，做了半年，深覺做「外賣仔」也能很快樂。

儲蓄足3年開銷 「肯做不會沒工作」

在英國能否順利找到工作未能預知，阿傑透露，帶來的錢應夠應付一家無收入下3年開銷。他強調自己很有彈性，不會嫌棄任何工作，認為只要肯做就不會沒工作。「我曾經在復康宿舍工作，那時候宿舍水電壞了，都要落手落腳去做」，有過這些經驗，對他而言，即使做水電工也沒問題，安頓後會考慮修讀水電相關課程並考取當地認可證書。

不排除回流或赴他國

在澳洲讀電腦工程的阿傑亦有創業的初步計劃，他希望往後讓妻子當家庭主婦，在家安心照顧小孩。同為社工的Joey也表示，她在港從事的工作與孩童有關，將來若需要工作也可當保母。

阿傑表示自己非物質主義者，對生活的追求是一家人快樂團聚，平時在家也是看書種花。至於長遠規劃，他說並沒有長期定居想法，若日後不喜歡英國，也可回流返港或往其他國家。他是因為對香港失望而在短短數月內作出「一走了之」的決定，但最終在哪個國家生活都沒關係，「最重要是能在一片遼闊自由的國度裏，活得開心！」