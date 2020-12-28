機上忐忑怕過不了關 20分鐘完成程序興奮入境

然而，順利入境後仍要面對生活、工作、子女學業等一大堆煩瑣事宜有待解決和適應。阿傑強調，他對於未來道路疑慮但不懼怕，反而期待新生。這也許是因為他10歲時小小年紀便從上海移居香港，17歲那年又去了澳洲求學3年，這些歷練培養他以正面思考環境轉變。

移居雷丁 當地教友稱找工作不難

阿傑在英國沒有親戚，只有一些定居倫敦的友人。他決定移民後積極上網尋找資料，也在網上結交一些移居英國港人，透過他們了解當地各種生活情報。他選擇移居雷丁，因得知該處華人教會非常支持港人，透過教友獲悉在雷丁找工作並不困難。雷丁距倫敦約67公里，靜中帶旺，有不錯的學校，物價及樓價也相對低。

阿傑移民前曾考慮其他國家，包括澳洲及加拿大，最後決定選英國，是因申請門檻低，孩子上學也免費。「我移民是為仔女，希望他們受到更好教育，開拓視野」；為了讓女兒接受移民英國決定，他曾以各種方式「教育」或「荼毒」女兒，他笑說：「我會陪她看很多相關英國的視頻、舞蹈、音樂會和《Harry Potter》（哈利波特）電影等，希望令她不抗拒英國文化，還會有想探索的慾望。」

以哈利波特「荼毒」女兒接受移民

夫婦同心，Joey決定移民亦是為了孩子，她說：「我在大埔返工，從筲箕灣到大埔，一日就花了10幾個小時在工作上，陪伴孩子的時間有限，所以真想把握住這段可以陪伴他們成長的時間。而且，在香港讀書壓力太大，我只希望孩子能夠開心學習。」