孤身探路怕相送 抱抱稚子彼邦見 《國安法》後決心舉家赴英 社工阿傑：一鋪清袋都無所謂

【系列七之一】

沒有家人隨行，也無親友相送，午夜時分的赤鱲角機場離境大堂格外冷清，只見阿傑孤身一人展開人生首次英倫之旅。出門去機場前，他特意帶一對孩子到公園遊玩，享受暫別前捨的天倫之樂，稚子對即將分離顯得茫然，長女卻在看到爸爸上車時黯然不語轉身離開，妻子臨別依依只有深情凝望。阿傑這趟遠行，為的是要充當先頭部隊，飛往英國張羅住屋、子女入學、銀行開戶等事宜，好讓家人稍後抵埗可立即安頓。這一走，阿傑預計短期內也不會回來，一如近半年不少出走港人，阿傑走得急，前途未卜，很多事情只能落地後才盤算。

明報記者 彭靜怡

自言從未想過人生首次往英國竟是移民，對於英國，阿傑人生路不熟，經驗止於網上獲取的資訊及網友介紹，但為了妻子兒女的將來，他不惜放下眼前安穩生活，帶着不足七位數的積蓄舉家赴英，展開一段「冒險之旅」。這在外人眼中或是欠缺周詳，但他說，「即使到時一鋪清袋都無所謂，因為無論成功失敗都是人生的一個經歷」。

兩老不滿獨子移民 最終送行祝福

36歲的阿傑與34歲妻子Joey都是社工，女兒今年7歲，兒子3歲。長女出生時他曾興起移民念頭，但無付諸行動。去年6月香港爆發大規模抗爭，至11月理大圍城事件，讓他看見很多怵目驚心的暴力場面，心靈備受衝擊。今年中《港區國安法》實施，阿傑終下定決心帶家人離開。

阿傑當初跟Joey商量移民時，Joey有很多顧慮，畢竟除了阿傑曾赴澳洲留學，她不曾在外國生活過。經反覆商議，Joey決定與夫同心同行。反而阿傑的父母只有他這個兒子，對兒子的決定極為不滿，彼此曾有爭執，那邊廂Joey也遭父母反對。不過，阿傑父母最終妥協接受和尊重兒子決定，更在他啟程當天送行祝福。

稚子不解離別在即：點解有的士嘅？

夫婦臨別擁抱1分鐘 菲傭：Bye sir

一家四口原計劃一同起行，但Joey考慮到英國疫情嚴峻，擔心帶着兩個小孩找房子和學校不便，建議阿傑先出發張羅一切事宜，再接他們過去。於是，阿傑在11月28日晚獨自啟程，機票也是在前一天才訂好。當晚，他先陪孩子在屋邨遊樂園遊玩，在短短15分鐘之間，他與孩子你追我逐，開心嬉鬧，一對小孩還發出哈哈笑聲。

晚上8時15分，預約的士到來，阿傑從筲箕灣住所出發，臨上車前，他先和兒子擁抱，稚子似乎未意識到離別在即，反問媽媽，「點解會有的士嘅？」阿傑欲和女兒擁抱，女兒卻突然轉為沉默，悶不吭聲踏着滑板車轉頭離開，未理父親呼喚。阿傑之後與Joey緊緊擁抱約1分鐘，Joey只說了一句「小心」，阿傑點了點頭，兩人深情凝望，盡在不言中。最後，阿傑雙手緊握菲傭手懇切地說「Thank you」，此刻菲傭雙眼紅了，哽咽說「Bye sir！」

「全為家人在自由空氣下團聚」

阿傑9時許抵達機場時，離境大堂除了他的身影，鮮有其他旅客。他先往櫃枱辦理登機手續托運一個中型行李箱，據他說，由於此行是「探路」，不便帶太多行李，大部分物品會在當地購買，他只背了一個背包，內裏放兩本書，手提的只有一個電單車頭盔和一個裝了外套的袋子。阿傑完成登機手續後，終邁開腳步離開這片土地，他臨踏入禁區時，臉上掛着微笑轉頭與前來送行的《明報》記者揮手道別。他向記者說，這一切，都是為了一家日後能在自由空氣下團聚和展開新的生活。

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