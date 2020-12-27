「智方便」本周推 暫供20公共服務

薛永恒昨早在港台《星期六問責》表示，「智方便」系統開始時有20多個不同政府服務，亦有公共企業如電力公司、煤氣公司加入。他說這是第一步，未來會擴展至強積金、醫管局的服務，預計明年中增至110項政府和不同機構的服務，方便市民用單一用戶名稱和密碼便可使用各服務，簡化流程。

另外，政府公布《香港智慧城巿藍圖2.0》，提出逾130項智慧城市措施，包括「智慧出行」範疇。薛永恒說，現在有4條鐵路線、新巴、城巴、龍運巴士已提供了到站時間資訊，而政府早前與其他巴士公司討論過，應在明年首一二季加入公開數據行列。至於小巴，他說政府亦與有關公司和運輸署商討，明年會逐步開始，預期2022年納入服務。

擬推鄉郊遙距診症服務

此外，薛稱當局與鄉議局溝通，希望透過「智慧鄉郊」措施，為鄉郊市民提供智慧覆診等服務，計劃先在人流較多的鄉公所作試點，讓居住在偏遠地區的長者可用遙距診症服務，代替長途拔涉到市區覆診。