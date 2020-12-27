受傷由市民暫養 消防三援無果 飛天鴿救回 撞籠再逃脫

「春春」月前鳥巢墮下傷

身兼「香港救援鳩鴿及雀鳥」教育及宣傳部主管的吳小姐表示，約在7個月前發現疑從鳥巢墮下受傷的「春春」，當時她未能找到該鳥巢，遂將春春帶回家治理。前日她帶同春春到西貢孟公窩路交給友人託管，其間鳥籠底部鬆脫，春春飛到附近一屋頂，及後飛到樹上。她以飼料吸引春春飛回鳥籠不果，遂報警。消防接報到場，一度爬梯到高處，以棍及網嘗試接觸春春，春春受驚，由離地約3米位置飛到約10米高樹幹上。消防及後收隊離場。

至昨凌晨2時許，消防再次到場協助救援，因天色昏暗未能架起雲梯，逗留約45分鐘後暫收隊，至昨早6時許再到場，以棍及網接觸春春，春春受驚，飛到大樹較入位置。吳小姐昨早聯絡樹藝師到場協助，仍未能捉到春春。她在場逾一日設法營救，昨午再以飼料吸引春春走近鳥籠，在場記者協助下，一度成功以網將牠套住，惟入籠不久，春春再次撞開鳥籠門飛走。

散養須領牌 原待康復後野放

愛協昨數度派員在場。愛協說該鴿子活動能力正常，能自如地飛來飛去，沒受傷或被困，未有即時危險；因當時鴿子在約3層樓高位置，要接近牠有相當難度，遂建議暫緩行動。愛協續稱，動物督察服務為義務服務，需按個案急切性做評估，優先處理緊急、有動物身處險境個案；而市民如未獲漁護署發出牌照散養活家禽屬違法。

吳小姐認為，春春自幼被人照顧，未必能適應野外生活；現時春春仍在服藥，自己只是暫時照料牠，待康復後會將牠野放。根據《公眾衞生（動物及禽鳥）（禽畜飼養的發牌）規例》及《廢物處置條例》，市民如未獲得漁護署發出特別牌照而散養任何活家禽如雞、鴨、鵝、鴿和鵪鶉均屬違法，最高可被罰款10萬元。