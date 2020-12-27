紅會月捐人數跌8% 主席：經濟原因為主 歷反修例 認外界印象或有變

明報記者 馮樂琳

紅十字會輸血服務中心今年6月有抽血員在輔警總部協助警員捐血時，被指佩戴批評警方的飾物，活動最終暫停，一度引發市民罷捐血抗議。德勤中國前主席、9月上任香港紅十字會主席的蔡永忠說，自社會運動開始，外界對該會的看法或已有變，「有正面，亦有負面」。

提醒同事應堅持「咩人都幫」原則

他說，在反修例運動期間，紅十字會多次開「內部會議」，有過不少「激烈討論」。他強調，正因社會改變愈來愈大，更需提醒同事應堅持該會的價值觀，就是不理會服務對象的背景、政治取態、宗教等，「咩人都幫」。他續說，作為紅十字會的一分子，正因相信紅十字的價值觀才加入，「我們只可不斷提醒同事，如果他相信紅十字的人道價值觀，這是基本原則」。

疫下部分服務受阻 開拓上門派藥等

疫情為港人帶來第二場「戰役」，紅十字會不能倖免於外，蔡永忠稱，部分服務無法面見，例如心理支援等，但同時開拓以往沒有的服務，例如上門派發藥物、食物包等。疫情亦打擊捐款數字，該會的每月捐款人數於今年首10個月下跌，10月時較1月下跌8%，蔡稱經濟原因佔大部分，機構整體財政暫未受影響。

蔡永忠稱，希望增加年輕人對紅十字會價值觀的認識，近年都增加相關計劃，其中今年推出人道實習生計劃，以月薪1.5萬元聘請20名應屆大專畢業生，為期6個月。

推人道實習生計劃 聘20大專畢業生半年

獲聘者之一Christine今年畢業於公開大學應用社會研究課程，想進修社工課程卻未獲取錄，而當時任職地盤的爸爸失業，她決定先找工作。她曾寄出約10份求職信，主要是社福機構的活動助理等，她稱面試時感競爭激烈，因同場有30歲以上，或有社工專業資格的競爭者。她自言較幸運，畢業後已獲聘，不少同學寄出數十份求職信都不獲聘，最終要轉投非社福行業，甚至要先任兼職。她說實習期即將結束，為需重新找工作感徬徨。