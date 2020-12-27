屯赤連接路今通車 屯門議員憂「倒塞」市中心

行車料減20分鐘 青嶼幹線免收費

北面連接路今早8時開通，其中約5公里是連接屯門南和港珠澳大橋香港口岸的海底隧道，通車後，屯門至赤鱲角連接路將全線通車。根據政府推算，往返屯門南和機場的行車路程縮減約22公里，行車時間減少約20分鐘。運輸署早前預計，通車後繁忙時段每小時有2200架次車輛使用新的隧道，可分流屯門公路一成車流及青嶼幹線兩成車流。

林鄭月娥致辭時稱，通車為「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」提供了契機，港府正聯同廣東省政府全力推進計劃，合資格的香港私家車毋須配額，可經港珠澳大橋往來香港與廣東省。

林鄭：為港車北上不設配額提供契機

隧道北面的出入口位於屯門第40區，駕駛者駛出隧道後，可經龍富路及龍門路往返屯門各區。曾駕車在附近視察的屯門區議會交通及運輸委員會主席潘智鍵表示，隧道口設有迴旋處，參考元朗博愛路迴旋處、觀塘迴旋處現時情况，他指一旦迴旋車塞車，將造成很長車龍，擔心疫情過後該路段車流量會增加，特別是往港珠澳大橋重型貨車增加，「一定塞得好慘」。

對於政府估計新路段可分流屯門公路及青嶼幹線部分車流，潘智鍵稱未感樂觀，因為從屯門出九龍，最直接、路程最短的始終是屯門公路，他稱一般駕駛者如非必要不會行新路「兜個圈」。

另外，6條由龍運巴士營辦的路線將改經新隧道，並停靠屯門至赤鱲角隧道巴士轉乘站，路線包括A33、A33X、A34、E33、E33P及NA33。