潘偉強憶90年代「黑暗時期」 促使改革護坡

查事故起因 必問「水從何來」

潘偉強說，令他最深刻的事故為1992年的碧瑤灣山泥傾瀉，造成一名7歲小童和一名政府工程師死亡，該宗事故為90年代連串嚴重山泥傾瀉事件揭開序幕；至於較為曲折的調查經過，則為95年造成兩人死亡的的深灣道山泥傾瀉，他憶述當時抵達現場，發現道路被南朗山道冲下的泥石淹沒，未能徒步走到對面視察，突然靈機一觸，到海洋公園乘坐吊車到另一端，繞道到深灣道另一邊，發現集水井在暴雨期間湧出大量水，大量山泥沿南朗山道的斜坡而下，釀成慘劇。

為免日後發生同類事件，潘偉強建議沿南朗山道路邊興建一條石壆，阻擋雨水直接冲落深灣道。他說，發生山泥傾瀉後，到現場搜集資料很重要，若要調查事故起因，首先要問「水從何來」。

退休後會多行山 籲港人居安思危

訪問期間潘偉強多次呼籲港人居安思危，亦寄語接棒者要保持警覺，他指近年氣候變化加劇，極端天氣在世界各地造成不同程度災害，釀成傷亡和經濟損失。他說政府近年引入新科技，有助加快搜集和分析資料，但最終都要靠人分析及制訂緩減措施。被問到退休生活，潘偉強表示會多行山，無意投身商界。

（城市保育）