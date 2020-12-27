山泥傾瀉後往掃描地形 機械狗助土力處救災

從美租用 本地AI公司助調整

潘偉強接受本報訪問時表示，過去發生嚴重山泥傾瀉，該處的工程師會到現場搜集資料，惟部分災場為崎嶇山坡，仍有塌山泥的風險，該處雖然已引入無人機，但如斜坡有植物遮蓋，未必可以掃描地形；該處今年開展先導研究，與一間本地研發人工智能（AI）和機械化的公司合作，從美國引進兩台波士頓動力公司的「四足機械狗」（SPOT），而研發人工智能的公司會在測試過程，因應土力處的需要調整軟件，以及加裝收集數據的儀器，包括手提光學雷達、高解像度照相機及配備人工智能的拍攝器材等。該兩台「機械狗」年租數十萬元，已包括測試及調校費用。

行動靈活 斜坡隧道派用場

潘偉強說，本港今年未有發生較大規模的山泥傾瀉，而測試於今年8月開始，機械狗暫未出動。他又指機械狗從外國引進，需調校以配合調查山泥傾瀉的工作，例如出廠的機械狗最多只可行走30度的斜坡，但本港部分斜坡達50度；機械狗行動靈活，可以避開樹木或障礙物，但不懂繞過地洞，需要調整才可正式投入服務。除了掃描斜坡輪廓，機械狗亦可應用於隧道爆破，以光學雷達掃描岩壁表面及於已爆破的岩壁表面作數碼測繪。

安裝「智能泥石壩」系統 警報居民疏散

另外，處方正研究加強天然山坡泥石壩功能，潘偉強稱，現時處方已為9個天然山坡安裝「智能泥石壩」系統，若泥石壩已積存相當數量的泥石，傳感器就會即時通報，讓工程師掌握最新情况，盡快疏散周圍居民。他說，該處正研究地區廣播山泥傾瀉信息系統，透過收音機或智能手帶，將泥石流信息通知受影響居民，操作類似美國的NOAA（美國國家海洋和大氣管理局）氣象廣播，居民可以透過收音機或網上收聽災害信息，以便更快採取應對措施。

處長：特大暴雨定再來 市民務必警覺

潘偉強說，本港自2009年以來未曾發生特大暴雨，當中2018年超強颱風「山竹」襲港，總降兩量亦只有約170毫米，未達到特大暴雨水平，市民防災意識或會鬆懈，但他認為特大暴雨「一定會再發生，亦會愈來愈頻繁」，市民一定要保持警覺。

他說，本港山泥傾瀉風險已降至1977年（土力處成立年份）的四分之一，但隨着新市鎮發展、人造鈄坡老化，以及氣候變化等因素，即使該處繼續推行長遠防治山泥傾瀉計劃，每年為30幅天然山坡做風險緩減工程，以及鞏固150個政府人造斜坡，最多亦只能維持現有風險水平。

明報記者

（城市保育）