宿舍裝修一腳踢 為省錢不斷格價「似師奶」

公餘髹油鋪地板20日完成

「尋回家」面積約400方呎，藍色牆身木紋地板，電視機旁玻璃櫃展示很多照片，包括單位剛租下時空無一物外貌、阿Dee和阿修到新加坡參加馬拉松比賽的留影等，兩間房均放了雙層牀和儲物櫃，廚房備有基本廚具，浴室地面邊緣則放置石卵裝飾。三人把握公餘時間髹油、鋪地板、安裝燈，花了20日完成全屋裝修。

首試網購家具 「訂一樣搞兩晚」

由於預算有限，除了靠熱心人士捐贈，三人還透過網上平台訂購家具，但他們無網購經驗，阿修苦笑說，「淨係訂一樣嘢可以訂咗兩晚都未搞掂，同埋有啲又未必送香港，所以要搵好多間」。阿Dee補充，為了節省開支要不斷格價，「好似師奶咁」。訂做的儲物櫃送到宿舍，卻比原訂尺寸大了5厘米，睡房門無法打開，三人唯有變通，訂做俗稱「巴士門」的摺門。

「過來人會明白多啲嘢，之前嘅經歷可以用得着，因自己曾經試過，一出到嚟乜嘢都冇。」三人清楚出獄後更生者的需要，住客入住時會為他們提供乾淨衣物更換，並會提供沐浴露、牙刷等日用品，每隔兩周會為住客清洗被單牀單，確保宿舍整潔舒適。

「非給張牀就算 舒適才似家」

曾任兩年舍監的阿Dee憶述，以往住宿舍常被木蝨咬遍全身，希望讓住客住得舒適，「最基本有舒適嘅地方畀你休息，唔係求其畀張牀位你就算數，點解我哋裝修到咁樣呢？有家嘅感覺，呢個係『尋回家』，係共享居所」。阿Dee特意在客廳與睡房安裝可調校亮度和色溫的燈，他邊調校亮度邊向記者介紹，「有得校吓冇咁悶嘛」。