兩拍檔由細玩大 一齊吸毒一齊改過

一曾吸毒後斬母兄

「我嗰次爭啲殺咗自己屋企人……」7年前阿修吸毒後持菜刀斬傷母親及胞兄，兩人重傷留醫多日。阿修被捕後被送入小欖精神病治療中心，認識一名因吸毒弒母的囚友，傾談下發現兩人犯案時均神志不清，「嗰時覺得嗰個唔係阿媽」。阿修眼泛淚光說：「佢（囚友）案發之前睇過我單新聞，就同佢阿媽講，『我先唔會好似啲人咁，high（吸毒）到殺咗自己屋企人』，跟住過多個幾禮拜佢真係做得出，所以好震撼。」阿修最後被判4個月醫院令，「我問佢（囚友）若畀你揀多次，可以出番去你會點樣，佢話好想同啲人講唔好再吸毒。我好彩可以出番嚟，我都希望可以幫到人」。阿修離開醫院後，決定擺脫纏擾自己整整4年的毒品，透過善導會協助重投社會，現為「尋回跑隊」成員之一，也是盲人跑隊的領跑員。他亦與家人修補關係，一家人間中聚首吃飯。

另一人在囚時親人去世 悟珍惜

阿亮同樣曾因毒品犯事入獄4年多，「喺入面都見啲人出出入入，來來去去都係嗰班」。他說不少囚友都是「黑手」，即並非首次入獄，「喺入面坐時我媽身體唔好，擔心我，病咗好耐，同埋一個好親嘅親人過咗身」。阿亮慨嘆入獄失去與家人的時光，也不願再在獄中虛度光陰，出獄後幸得好友阿修扶持，一同改過，阿修今年更邀請阿亮加入「尋回跑隊」，「我哋由細識到大，一齊吸毒，都想一齊好」，兩人相顧笑道。