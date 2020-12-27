【周日人物】與兩同路人跑友合辦更生宿舍 監獄常客跑出新生 助過來人「尋回家」

明報記者 黃詩雅

今年45歲的阿Dee自21歲起接觸毒品，過去多次出入監獄。他說2016年底在街上偶遇朋友，結伴北上按摩，回港過關時他應朋友要求，幫忙拿着對方的袋，詎料遇到截查，「開個袋冇嘢，開到底，懷疑兩公斤冰毒，我係完全唔知，到我知已經出事，我講乜都冇用」。阿Dee被捕後致電通知家人，「屋企人話你唔會唔知，冇人信你唔知囉」。

稱被嫁禍販毒 收押所輕生獲救

「坐監我唔驚，我驚就唔會坐啦，不過你叫我一次過坐咁多年我真係接受唔到囉。」阿Dee心知販運兩公斤冰毒的最高刑罰為監禁25年，萬念俱灰下輕生，幸被懲教署職員及時發現救回。阿Dee憶述案件首次提堂，法官告訴他「毒品」經檢驗證實並非冰毒，他形容當刻興奮得恍如置身天堂，但因涉案物品分量多，需進一步檢驗是否屬進出口受管制藥物，加上他案底纍纍，法官拒絕阿Dee保釋。

與家人關係緊張 無罪獲釋瞓公園

阿Dee被押回荔枝角收押所等候下一次審訊，自言是「笑住坐監」，一周後是年廿八，阿Dee對這天仍歷歷在目，法官表示涉案並非受管制藥物，他獲當庭釋放，卻鬱鬱不歡，「我第一句同佢（法官）講，我唔走，你有冇諗過我感受？第一次第二次都唔畀我擔保，今日年廿八你叫我出去瞓街呀？我屋企人又冇晒，住嘅地方又冇晒，你完全冇理我感受囉」。阿Dee離開法庭後在公園度過3晚，「呢刻我再諗，我人生係咪跟住嘅時間要坐監呢？如果嗰啲係毒品咁點算呢？就係呢吓，覺得真係夠啦」。

決心戒毒 入住宿舍

社工鼓勵練3月跑首馬

阿Dee立志戒毒及入住宿舍，他致電善導會社工吳姑娘，對方立即為他預備全新日用品，更替他支付前往宿舍的車費。翌日吳姑娘致電他，邀請他參加馬拉松比賽，「你叫我鬥快食毒品我就贏梗啫，我放低咗廿年跑步，真係唔得。我話你畀一個理由我，佢就話我覺得你得囉」。

經過3個月訓練，阿Dee遠赴新加坡參加人生首場馬拉松比賽，作賽後他回到酒店，激動落淚，「我覺得『尋回』番自己，因為喺我出嚟『撈偏』嗰陣，我係唔會對人講真說話，因為我要保護自己。不過我未撈偏之前，我係好鍾意識朋友，我唔識英文唔識國語，都可以同30幾個國家嘅人溝通，同佢哋搭晒膊頭影相，加晒facebook，我都覺得好犀利」。回港後阿Dee得悉善導會成立一支跑隊，建議跑隊命名為「尋回」。

「出冊無屋住好易行番舊路」

阿Dee在跑隊認識了同為「過來人」的鄭修錚和陳旭亮，兩個月前3人決定籌辦一個更生者宿舍，「諗番起我哋啱啱出冊嘅時候，如果冇屋住，條路會好難行，好易行番條舊路」。宿舍最多住8人，主要服務對象是男性出獄者，每月收費2475元，最長可住9個月，他們期望更生者在「尋回家」尋回自己。

宿舍上月底開幕，善導會協助物色住客，暫未有人入住。三人合資15萬元，單是裝修單位及租金已花掉13萬元，三人同嘆說低估了籌辦宿舍的困難，現時經濟頗有壓力，「盡力做，做到冇晒錢為止」。整個籌備過程僅個半月，三人同說沒有後悔，阿Dee說：「舊時壞事做盡，好事冇做，𠵱家能力做到嘅，都希望用過來人身分幫番過來人」。

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