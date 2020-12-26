會計師會新會長認淺藍：專業無黃藍 聆聽左中右

明報記者 張彤

對訂立《國安法》立場：

「跟大圍」支持中央

鄭中正2013年起獲委任為廣西政協委員，他解釋曾到當地貧困山區興建學校，為了解民情便擔任政協委員。鄭自認政治取態屬「淺藍」，在訂立《港區國安法》等政治事件中，會「跟大圍」支持中央和特區政府。公會月初改選期間，鄭中正說，曾有「政府或藍營支持者」指他為民主派，他嘆道「我是政協來的，你為何插我是『黃』呢？」

專業界別近年不時捲入政治漩渦，前會長唐業銓早前接受傳媒訪問表示，冀公會保持政治中立。鄭中正表明一向不談政治，但強調自己並非政治潔癖，「當我說起『專業』時，一點也不會留手、留口，我一定講」。自鄭父起，鄭中正一家三代均從事會計，他亦擔任公會理事10年，「幾代人都在這裏，我愛這個專業是毋庸置疑的」。

否認簽名支持DQ梁繼昌

會計界前議員梁繼昌在公會選舉中為鄭中正拉票，被問如何評價梁在立法會的表現，鄭中正說不敢批評，只稱「大家專業角度一致，都是為會員好，但政治就另計」。有指鄭中正曾簽名支持DQ梁繼昌，鄭中正否認，稱自己無資格，反問「如果我是這樣的人，他（梁）怎麼會支持我？」至於下屆議員應如何行事，鄭中正希望對方能先做好會計界事務，然後再處理其他政治訴求。

《港區國安法》生效後，會計界關注會否隨時「踩地雷」。鄭中正表示，會計師經常接觸客戶的敏感資料，此前會簽訂保密協議，規定不能將資料外泄；若會計師在過程中發現客戶涉違國安法，鄭卻說不清楚需否舉報，且舉報會否被追究違反保密協議，他說公會將諮詢法律界及查詢國安公處。

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，如會計師發現客戶接受外國資助從事危害國安的行為，包括顛覆國家政權、制裁香港或中國等，在明知資金用途下繼續工作，且不前往舉報，會計師有可能成為合謀、協助的角色，涉嫌干犯國安法。至於舉報會否違背專業關係，湯家驊表示本港沒有明確案例，但參考外國的刑事案例，舉報可成豁免互信關係的理由。