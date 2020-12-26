洗錢陰霾停眾籌 逐月苦種「石牆花」

開戶同日 好鄰舍遭凍戶

邵家臻憶述，「石牆花」開設銀行戶口當日，他原以為柳暗花明，同日卻傳來「好鄰舍」戶口遭凍結消息，「原打算眾籌，哪知隨即『死晒』」，目前籌款計劃是購入黃店咖啡供訂購。縱使邵家臻並不支薪，「石牆花」每月營運開支仍需約10萬元，他形容營運是「逐個月諗」，1月開支已張羅，「但2月還沒有、更別說3月了」。

轉賣咖啡籌款 代囚友送花送餅

「石牆花」工作除處理信件外，亦包括為「寫信師」、「探監師」舉行課堂；近日並與花店合作，協助身陷囹圄的示威者，將花送予父母、愛人，目前已送出50多紮，「對方（收到花）總會眼紅……其實入獄的人，總惦念外面的人」。農曆新年將至，邵家臻亦正籌備代囚友將糕餅贈予家人。

邵家臻憶述，過往在浸大任教，電腦故障便隨即有人修理，任議員時更不用操心飲水機、紙巾等日用品，直至成立「石牆花」，他才知電費按金要5000多元，甚至費盡心思，只為節省數十元電話隧道費，「事非經過不知難」。放下議員身分也有好處，「手足家屬怎會想到立法會見面？不知會否有人跟蹤，希望他們來這裏會舒服點」。

「全都不做最安全 亦最抑鬱」

疫情下示威稍歇，邵家臻稱，港人對在囚示威者一直關注，只是不會每刻走上街、包圍警察，「石牆花」每月就得處理逾600封寫予囚友的信，「大家都不知道（石牆花）可運作多久……時勢艱難的日子，什麼都不做是最安全，但亦最抑鬱」。

明報記者