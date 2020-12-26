搗11違規酒吧派對房 平安夜拘捕票控百人

食環控12人違規 4涉無牌

食環署與各有關部門前日共巡查701間餐飲處所及17間其他處所，食環署共向8名涉嫌違反《規例》（7名關於桌子之間的距離或分隔、佩戴口罩等規定的餐飲業務負責人及一名關於關閉公眾娛樂場所規定的表列處所負責人）的人展開檢控程序。另外亦向4名涉嫌無牌經營（3名涉嫌違反《食物業規例》（第132X章）無牌經營食物業及一名涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》（第172章）無牌經營公眾娛樂場所）的人展開檢控程序，其中兩名食物業負責人被捕。

警方西九龍總區、油尖、灣仔、觀塘、九龍城、葵青警區由前晚起突擊巡查多個地點，破獲7間仍營業的派對房間、3間無牌酒吧及一間違規營業的酒吧，拘捕17人及向104人發出違反限聚令告票。警務處副處長（行動）蕭澤頤親自帶隊於灣仔分區巡查。

警破黑幫無牌吧 檢毒品武器

其中，油尖警區反三合會行動組、重案組及特別職務隊探員，根據線報及經深入調查後，於漆咸道南115號搗破兩間懷疑無牌酒吧及一間正在營業的派對房間。另外亦於赫德道11號搗破另一間由黑社會操控的無牌酒吧，檢獲約300克市值約20萬元的冰毒、3把牛肉刀、兩把水果刀及5支鐵通，以涉嫌販運危險藥物及管有攻擊性武器拘捕2男1女，年齡18至55歲。警方於尖沙嘴的行動中，檢獲257罐啤酒及41支烈酒，總值約150萬元。

另外，昨日凌晨零時許，約11名南亞裔男子於尖沙嘴鐘樓對開長櫈聚集及切蛋糕慶祝，其間有途經警員上前票控眾人違反限聚令，警員其後離去。被票控的南亞裔男子感到不滿，稱現場亦有大量人群聚集，更有人脫下口罩吸煙，惟僅他們被票控，質疑警方執法不公。