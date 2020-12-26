玉蓮臺2座4戶8人染疫 全幢強驗

兩單位同號碼屬上下層

觀塘花園大廈玉蓮臺2座昨再多一宗確診，牽涉一個新單位，累計4個單位共8人確診，其中兩單位分別有4人及2人確診，其餘兩單位各有1人確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，其中兩個單位同層並相近，其餘兩個單位號碼相同，屬上下層，當局會向大廈居民發出強制檢測令。她說仍在觀察大廈情况，如再有更多單位有人確診，或單位有不尋常分佈，可能要邀請專家到場了解。

大廈鄰居確診 聯合護士初確

另外，住宅大廈的檢測揭發公院護士染疫。聯合醫院外科病房一名女護士前日初步確診，她沒有病徵，因大廈有鄰居確診而接受檢測，揭發染疫。醫管局總行政經理劉家獻稱，該護士工作期間有穿合適防護裝備，沒為病人做高風險醫療程序，沒病人須列作密切接觸者，不過有4名曾與其共膳的同事須檢疫。

一名在伊利沙伯醫院骨科病房兼職的護士學生亦初步確診，其12月22日喉嚨不適，兩日後因咳嗽及發冷等病徵而檢測，驗出陽性。該護士學生平日做一般護理工作，沒參與高風險醫療程序，亦沒接觸過確診者，最後於22日晚至23日凌晨上班。曾與其共膳的3名同事須檢疫，另有一名同樣曾與其共膳、同為護士學生並在大埔醫院兼職護理工作的親戚須檢疫。劉家獻表示，目前疫情仍然嚴峻，呼籲同事勿參加大型聚會，平日上班亦應避免共膳，以減低傳播風險。

另外，AEON昨表示，前晚獲悉一名在九龍灣店2樓工作的促銷員初步確診，分店昨暫停營業並徹底消毒，今日恢復營業，所有與該員工有密切接觸的員工須在家隔離14日並接受檢測。

（疫情第四波）