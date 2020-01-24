明恩樓封18小時揪76人違強驗令 共查1900人 140人未核實檢測紀錄

曾驗唾液 980人確認陰性

明恩樓部分居民稱曾驗深喉唾液，民政處向衛生署查核確認980人結果呈陰性，處方已向相關居民發電子信息確認或知會房協安排確認，但約140人的紀錄仍未能核實，該處正與衛生署跟進。

當局前日稱，首日執法會對違公告者作口頭警告，日後行動會考慮罰款5000元。

明恩樓雖然已解封，部分居民怨氣未消。明恩樓居民何先生昨日以粗言「戇×」批評「封樓」行動，稱當局早前安排檢測時，居民可選擇以深喉唾液或鼻咽拭子檢測，當中深喉唾液檢測結果若是陰性，不會獲通知，但前日卻突然封樓要求出示陰性證明。他認為當局「慢咗好多拍」，應早在發現有住客確診時為居民檢測及抽驗環境樣本。

議員：聖誕前夕「封樓」擾民

另一居民黃先生表示，前日通宵值班回家時發現大廈外有大量警車及警員駐守，「唔知仲以為有喪屍」，認為政府行動「佢想點就點㗎啦」。他認為若要「封樓」，應早於32樓居民撤離時就實施，形容政府「遲鈍」，近期同事獲悉他居於明恩樓，紛紛對自己戴上了「有色眼鏡」。

沙田區議員丘文俊形容政府於聖誕前夕當日跨部門「封樓」，打亂了街坊生活，部分街坊因未能買餸，需依靠其他居民接濟，亦有街坊無法上班，事後其上司擔心明恩樓為疫廈，要求他放無薪假。丘稱政府被批評防疫不力後，急急到明恩樓封樓「扮做嘢」，最終釀成錯漏百出的「鬧劇小丑戲」，斥民政事務局長徐英偉「除咗食糖水夠專業，我睇唔到佢仲有咩做到專業」。

明報記者

（疫情第四波）