美百萬人接種6過敏 輝瑞：比預期多

負責政府疫苗處理和接種的「曲速行動」首席科學顧問斯拉維（Moncef Slaoui）周三（23日）向有線新聞網絡（CNN）表示，相比其他疫苗，輝瑞疫苗導致的過敏個案可能較預期多，但強調仍算罕見。他說，全國逾100萬人接種，截至周二有6宗過敏。

對治變種病毒 輝瑞總裁：謹慎樂觀

美國食品及藥物管理局（FDA）上周表示，調查最少5宗涉輝瑞疫苗的異常反應個案。FDA表示，疫苗中的聚乙二醇（polyethylene glycol）可能是致敏源。斯拉維表示，疫苗生產商正與美國國家衛生院討論為有過敏紀錄的群體做臨牀測試的可行性。

輝瑞行政總裁布拉（Albert Bourla）周四稱，過敏反應並不常見，數十萬計接種者中只有1個。至於旗下疫苗能否對付變種病毒，布拉稱「謹慎樂觀」，指最新資料顯示變種病毒對疫苗同樣敏感。

許樹昌：需大場地接種輝瑞 接種後觀察

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，美國人仍在接種疫苗，數據會浮動，以現時數據看過敏情况仍罕見。他說，上述疫苗接種前要稀釋，需社區中心等較大場地，相信會劃出空間讓市民接種後留在現場觀察，並安排醫護駐場及準備腎上腺素。

不過，許認為接種前毋須做皮膚過敏測試，因成本效益不高；接種中心未必需「擺重兵」，亦無必要在每個中心安排救護車候命，因過敏反應不常見，美國亦沒類似安排，擔心救護車駐守反而嚇怕接種者。

（霍士新聞/CNN/紐約郵報）

（疫情第四波）