科興有效率91% 港專家：樣本存變數 土耳其三期臨牀測試 1322人中29人染疫

29染疫者26人注射安慰劑

土耳其早前招募了約7000名受試者參與科興疫苗的第三期臨牀研究，土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）聯同多名專家在當地時間周四（24日）召開記者會公布部分數據。路透社報道，當地研究團隊分析1322名受試者數據，當中29人感染新型冠狀病毒，其中3人曾接種科興疫苗，26人注射了安慰劑。研究團隊指出，初步數據顯示科興疫苗的有效率為91.25%。

當地報道：無人嚴重副作用 1宗過敏

土耳其傳媒《每日晨報》（Daily Sabah）報道，當地傳染病專家于納爾（Serhat Ünal）在記者會表示，臨牀測試中沒有人出現嚴重副作用，有一宗過敏，其他副作用包括發燒、輕微疼痛和疲倦。

此次土耳其公布的數據屬初步數據，世衛要求臨牀研究要有最少150人感染新型冠狀病毒才算完成，土耳其目前公布的數據，暫時有29人染疫，當地研究機構亦暫時未在國際期刊發表經同行評審（peer reviewed）的完整研究數據。

許樹昌：初步算好消息

負責為本港審視疫苗可否緊急使用的政府顧問專家委員會成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，土耳其公布的數據初步算是好消息，但樣本數目少，屬初步數據和分析，91.25%有效率料為保護接種者不發病的比率。他說，第三期臨牀研究一般要有上萬人的數據分析，認為應等待研究機構公布巴西、印尼和土耳其的受試者數據，再一併分析，科興疫苗最終有效率或仍有變數。

港大微生物學系臨牀助理教授薛達認為，土耳其當局稱科興疫苗的有效率達91.25%，初步數字顯示結果帶來希望（promising），但數據未完整，暫時未能確認疫苗最終是否有效，不排除綜合其他數據後，百分比會有偏差。

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，土耳其公布數據中，接種疫苗和安慰劑兩個組別參與人數及確診的樣本數目都較少，現階段只能說數據屬「大約範圍」， 不能就有效率下結論。

科興延至1月公布數據 食衛局稱將適時安排

科興疫苗早前在巴西已完成第三期臨牀研究，原定本港時間24日凌晨公布研究數據，但負責的巴西研究機構臨時宣布，應科興要求押後至明年1月才公布。港府與科興初步協議，首批100萬劑量的疫苗最快明年1月到港，本報前日向食物及衛生局查詢，科興延遲公布第三期數據對本港接種疫苗時間表的影響，食衛局昨回覆稱，正了解情况並會繼續與科興跟進，會適時公布疫苗供港情况、批核進度及接種安排。

土耳其對北京科興採購5000萬劑疫苗。克扎指出，「首批300萬劑疫苗將於下周一送達土耳其，第一階段準備對將近900萬土耳其人接種，每天接種約150萬至200萬人」。

明報記者

（疫情第四波）