安老院八旬婦確診源頭未明 逾40院友檢疫

本港昨多57宗確診，55宗屬本地感染，累計8481宗確診及1宗疑似個案，另約50宗初步確診。25宗源頭不明個案中，包括仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院一名81歲女院友，她沒病徵，本月21日曾外出到明愛醫院覆診抽血，翌日返院舍，院舍安排她檢測，結果對病毒呈陽性。

曾明愛覆診沒病徵 返院舍驗出

張竹君稱確診院友與5名院友同房，並曾在4樓與其他院友在大廳共膳，4樓40多名院友須檢疫，另有數名職員須檢疫。她說該院舍較嚴謹，一般不准探訪，院友外出覆診後亦會檢測，但擔心院舍或有爆發，會安排院友與職員檢測。至於院友從何感染，張竹君說暫未知源頭，其病毒數值（CT Value）高於30，入院後再檢曾呈陰性，需再觀察情况，或是較早前感染，亦可能是初期感染，因她沒病徵暫難下結論。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，該院友外出覆診後短時間確診，覆診時感染機率不高，但亦不能排除。他說患者病毒量低，需再了解她體內有否抗體，如有抗體或是較早前感染，沒抗體則或是近期感染。他說目前不能排除院舍內有傳播否，要盡快為院友及職員檢測，以找出有否隱形患者。

兩轉院九旬翁 確診同日離世

源頭不明的另有一名95歲男病人（第8444宗），本月9日發燒入住伊利沙伯醫院，最初對病毒呈陰性，服藥後退燒，其後轉送佛教醫院康復內科及骨科病房，近日因再發燒而檢測，前日初步確診並送伊院隔離。老翁昨正式確診，同日凌晨離世，本港累計136名患者死亡。

醫管局總行政經理劉家獻表示，曾與該男患者同房的病人暫沒初步陽性，暫未知感染源。至於為何男病人短時間內身亡，劉說患者有數種長期病，由佛教醫院轉至伊院時血含氧量已下跌，有些肺花。

不少市民在聖誕假期如常聚會慶祝，張竹君稱近幾日不少確診個案涉冬至聚會，「聖誕不知是大過冬，定細過冬啦」，希望市民思考是否真要多人聚會，稱之前有很多人聚會後「一個一個變為個案」。

劉家獻呼籲市民保持社交距離，避免聚會，尤其涉飲食的聚會，冀香港疫情及確診數字盡快回落，「做到真正的『聖誕快落』」。

（疫情第四波）