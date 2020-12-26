自助餐Staycation現人龍 業界嘆表面風光

旺角及尖沙嘴街頭隨處可見戴聖誕頭飾的市民，不少小朋友化身迷你聖誕老人。位於旺角的帝京酒店花月庭、香港康得思酒店The Place的自助午餐訂位昨均爆滿。

20親戚相聚 「這是人性」

食客王先生表示，昨日是一年一度的親戚聚會，有20名親戚參與，稱大時大節想聚首一堂，「這是人性」，而他平日返工外出都有染疫風險，享用自助餐時注意衛生，「不太擔憂」。他認為自助餐每兩人一枱，有隔板分隔，衛生措施做得不錯，除非全港禁足，否則難以避免外出食飯。

「無試過check in等咁耐」

另一邊廂，多間酒店湧現Staycation人龍。陳先生一家三口在康得思酒店等候約半小時仍未完成入住手續，他說疫情下只能留港，主題樂園全關閉，為讓4歲女兒感受節日氣氛，花2000多元訂房，但「無試過check in等咁耐」。

張小姐花費約5000元入住九龍香格里拉大酒店，對數十人輪候入住感驚訝，「無諗過咁多人」。她透露，過去兩個月都是「在家自我娛樂」，很少約朋友外出，難得節日兼結婚4周年紀念才住酒店慶祝。

飲食酒店業料生意剩半

市面上食肆、酒店雖非常熱鬧，但業界對生意額並不樂觀。餐飲聯業協會會長黃家和說，提供堂食的餐廳以往在平安夜及聖誕節做到8億元生意，但今年少了最賺錢的晚市，估計生意額減半剩4億多元，部分餐廳午市雖現人龍，但每枱都限聚兩人，不會賺太多。黃續說，12月有500間食肆停業，估計近千間食肆面臨結業，酒樓生意大挫，希望政府提供更多資助。

旅遊界立法會議員姚思榮表示，聖誕節的酒店入住率只有五至六成，並非「好旺」，而且酒店餐飲無晚市，估計生意額跌五成。

在家過節市民消費意欲亦強，尖沙嘴驚安之殿堂DON DON DONKI人頭湧湧，記者昨日所見，肉類非常暢銷，部分貨架食物一掃而空。曾先生說，聖誕不能晚市堂食，打算花費數百元買肉類回家燒烤，超市人多，但認為做好防疫措施便毋須擔心。

（疫情第四波）