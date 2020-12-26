批加長檢疫期無預先通知 料僱主費用增三成 酒店爆滿無法延住 外傭中介急撲房

料影響千女傭 促增低價房

政府周四深夜約11時突宣布，周五起由海外抵港的人，須入住指定檢疫酒店21天。香港僱傭代理協會主席張結民表示，政府事前無預先通知業界有更新安排，令有外傭僱主及中介公司非常狼狽，他估計影響約1000名外傭，相信有一半已安排外傭來港的僱主將要求延遲女傭來港。

張稱，大部分外傭入住房價低於500元的酒店房間，但昨有6間指定檢疫酒店稱無法安排有關外傭延長多住7天，包括奧斯酒店、華美達海景酒店等，故他昨「急撲」其他中價酒店，估計僱主隨時要多花三成錢。張稱明年1月中起印尼政府實施新規定，國民到外地工作就業「零費用」，即中介費全數轉嫁給外傭僱主，故不少僱主急安排印傭在限期前來港，他促政府增加低價的指定檢疫酒店房間。

奧斯酒店：要問後來客調時間

奧斯酒店董事長鍾偉棠向有線新聞表示，該酒店部分日子房間已滿，不能提供檢疫第15至21日的房給客人，涉及200多名客人，只能問後來的客人可否調配時間，例如遲數天才由外國回來。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒稱，疫情肆虐，增加在酒店檢疫的日數亦屬合理，但近日收到一宗投訴，有外傭在指定檢疫酒店完成14天檢疫後，到僱主家後即要求中止合約，希望「跳槽」找新僱主。

姚思榮：政府知不夠 找不到新加入

旅遊界立法會議員姚思榮則表示，外傭多被安排入住房價500元或以下的房間，但這類低價房僅佔指定檢疫酒店房間總數兩成，而這類房間原已八九成滿，增加檢疫天數後，相信中介需找中價酒店房間。姚稱政府知道低價房間不足，但無奈找不到更多低價酒店加入，亦不能以行政手段逼令酒店降價。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君回應，今早有些外傭有困難，但機場人員已即時幫忙外傭選擇指定檢疫酒店，部分要等僱主或僱傭公司幫手，現在大部分已辦妥。

食衛局：已轉交有餘房酒店名單

食物及衛生局回覆，至昨日為止，指定檢疫酒店平均訂房率為約四成，已將有空餘房間的酒店名單轉交相關單位，並透過勞工處通知外傭中介公司和透過航空公司通知當地乘客，以協助轉訂酒店，而自12月25日凌晨抵港的旅客，須在同一酒店完成21日的檢疫，當中不能轉換酒店，12月24日或之前抵港旅客，於完成14日檢疫後若轉換到另外一間指定檢疫酒店檢疫，政府將提供指定交通接載。

明報記者

（疫情第四波）

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