憂成DQ區議員理由 泛民退出籌組議政平台

劉珈汶昨在facebook公布消息，表示在籌組平台的半年間，曾與民主派各個板塊交流，她稱自己在此刻已功成身退，並於前日正式退出籌委會，而公民黨則仍在商討會否加入平台。周曉嵐和韓俊賢昨亦表示，因個人因素於昨日辭去籌委一職。被問到平台能否如期宣布成立，平台籌委、九龍城區議員李軒朗表示「無可奉告」。

公民黨對加入與否「無明確取態」

有民主黨中人稱，當下民主派要寸土必爭，不認為要有被DQ理由，憂慮平台有機會被上綱上線，加上目前在各區與素人都有合作、亦有18區聯絡會議，認為可「打游擊」。公民黨秘書長梁嘉善表示，目前不清楚平台章程，黨內對加入與否無明確取態。梁認為政府的紅線難以猜測，認為區議員需平衡參與平台的風險。另一公民黨員則認為，倘立法會前議員等「高危人士」聚首一堂，或會令平台有一定風險，亦難料會否因而觸犯《港區國安法》，黨內傾向觀察政治形勢後再決定。