左報指法官「任人唯親」 司法機構：程序符基本法

司法機構昨發稿說明任命法官及司法人員的既定程序，稱定期公開招聘以填補高等法院原訟法庭法官、區域法院法官和常任裁判官的空缺，均會刊登招聘廣告。司法機構會將所有申請，提交予由終院首席法官委任、由法官及司法人員組成的遴選委員會考慮，委員會按照《基本法》和相關法例的要求，詳細考慮每名應徵者的專業資格和經驗，將評估和建議呈交推薦委員會考慮。

上訴法院法官或法院領導職位

只考慮現職法官司法人員

另外，上訴法院法官、各法院領導及其他有行政及管理工作的司法職位，只會考慮由具備相關司法經驗的現職法官及司法人員出任，終院首席法官在諮詢相關法院領導後會提名人選，其後亦會呈交推薦委員會考慮。司法機構表示，基本法第92條訂明法官應根據其本人的司法和專業才能選用，推薦委員會亦是考慮有關人選這兩方面的才能。

稱有機制防止利益衝突

司法機構續稱，推薦委員會有機制防止利益衝突，包括任何委員如願意接受委任建議，或披露與被提名的人選有任何緊密關係，便不得參與有關事宜的任何商議。

《大公報》上月報道中引述退休裁判官黃汝榮稱，2001年任暫委裁判官時進行常委裁判官升職面試時，只有5名推薦委員會成員列席；根據相關規定，委員會執行任何職能、權力及職責，人數是「主席連同不少於6名其他委員」。黃稱面試委員清一色是法官，質疑不符有關規定，認為安排易被法官操控，造成「馬房文化」。