裸聊勒索增3.8倍 最年輕受害人11歲

據警方資料，常見社交媒體罪案包括裸聊勒索、援交騙案、網戀騙案，今年首10月宗數均較去年同期增加。當中裸聊勒索急增逾3.8倍達757宗，涉及金額增5.2倍至560萬元。網戀騙案增五成達748宗，損失1.77億元（見表）。

裸聊受害人33% 10至19歲

警方網絡安全及科技罪案調查科總督察（網絡安全組）葉卓譽表示，留意到學生佔裸聊勒索受害人的比例升至41%；33%為10歲至19歲青少年，較去年同期上升11個百分點。他估計，疫情下學生居家網上學習，使用互聯網時間增加，亦因保持社交距離改為網上交友，容易墮入騙局；加上騙徒亦利用此趨勢，多向學生下手，令個案急增。

葉透露，最年輕受害人為11歲男童，他今年中從網上認識騙徒，對方游說他安裝假裝是其他社交媒體的惡意程式，該程式能盜取通訊錄的聯絡資料。其後，騙徒誘騙男童裸聊且拍下片段，事後要脅他買點數卡，否則將片段傳送予其親友，男童因此終損失2500元。

葉形容上述是傳統、經典的犯案手法，多數要求受害人支付點數卡、虛擬禮品包、比特幣等。他提醒青少年切勿在鏡頭前裸露身體或傳送裸照，亦不要應對方要求下載來歷不明的應用程式。家長亦應多關心子女網上交友情况。

非政府機構接獲裸聊勒索的求助個案亦有所增長。青協青年違法防治中心單位主任李少翠表示，裸聊勒索值得關注，以往求助者多為20歲以上，但最近多了中學生，勒索金額由8000元至10萬元不等。她明白受害人難以啟齒，建議他們可向青協或其他信任的人求助。

整體科技罪案逾萬宗增近倍

整體科技罪案方面，網罪科高級督察潘樂信表示今年首10月共有10602宗，較去年同期的5407宗增近一倍；損失金額亦較去年略升0.7%達24.97億元。潘說，新增個案多為口罩騙案，但因商業電郵騙案損失金額下降，故今年損失金額與去年相若。